Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.

с чего всё началось

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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