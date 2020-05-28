Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.
РБК27 мая в 17:00

Подробнее о событии

Банки вывозят из России золото. Что это значит?

Аргументы и Факты08:15

Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

РИА Новостивчера в 02:24

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

РБК27 мая в 17:00

Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

Эхо Москвы27 мая в 21:07

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Телеканал 360°27 мая в 20:48

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Коммерсантъ27 мая в 20:21

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

Lenta.ruвчера в 01:48
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Общество

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки

В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
2
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
13
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
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Политика

«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал

Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
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Общество

Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает решение о введении самоизоляции в РФ правильным.
РИА Новости 12:49
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
1,1K
Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
187
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,6K
Общество

Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском 13:27
Общество

Куйвашев примет решение по снятию ограничений 1 июня

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram, что примет решение по снятию или продлению ограничений из-за коронавируса в регионе 1 июня.
Уральский меридиан 11:40
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Происшествия

Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету

Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Atas.info 07:55
26
Наука

Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 27 мая в 05:10
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ 09:20
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Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
47
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
22
Общество

В российском разгонном блоке «Фрегат» выявили утечку токсичных паров

С октября 2011 года с космодрома Куру состоялись 23 пуска российских ракет "Союз".
РИА Новости 11:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков отпустил бороду

Lenta.ru 13:03
7
Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 12:09
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Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

Ведомости 03:46
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Армия и оружие

Китай изгнал эсминец «Мустин» ВМС США из территориальных вод архипелага Юнлэ

Политическая Экспертиза 12:44
Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
4,6K
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
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Происшествия

Младенца нашли между гаражами около подмосковной деревни

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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 10:05
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 230 человек

Kursk.com 03:40
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Политика

В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений

Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.
ФАН 08:40
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Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Уильямс» может быть продана

Гроув, 29 мая 2020, 15:10 — REGNUM Британская команда «Уильямс», выступающая в «Формуле-1», расторгла контракт с титульным спонсором и может быть продана.
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