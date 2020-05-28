Экономика
Lenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБК27 мая в 17:00
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Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Политика
«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Общество
Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает решение о введении самоизоляции в РФ правильным.
РИА Новости 12:49
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском 13:27
Общество
Куйвашев примет решение по снятию ограничений 1 июня
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram, что примет решение по снятию или продлению ограничений из-за коронавируса в регионе 1 июня.
Уральский меридиан 11:40
Происшествия
Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету
Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Atas.info 07:55
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 27 мая в 05:10
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
Коммерсантъ 09:20
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Общество
В российском разгонном блоке «Фрегат» выявили утечку токсичных паров
С октября 2011 года с космодрома Куру состоялись 23 пуска российских ракет "Союз".
РИА Новости 11:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков отпустил бороду
Lenta.ru 13:03
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 12:09
Армия и оружие
Китай изгнал эсминец «Мустин» ВМС США из территориальных вод архипелага Юнлэ
Политическая Экспертиза 12:44
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Политика
В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений
Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.
ФАН 08:40
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Уильямс» может быть продана
Гроув, 29 мая 2020, 15:10 — REGNUM Британская команда «Уильямс», выступающая в «Формуле-1», расторгла контракт с титульным спонсором и может быть продана.
REGNUM 08:10