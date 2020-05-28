Экономика
Lenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Оценить251
с чего всё началось
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБК27 мая в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Происшествия
Генсек ООН шокирован убийством афроамериканца Флойда в Миннесоте
Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован убийством афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота 25 мая.
RT на русском 16:44
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Гаджеты
Escobar Inc предлагает купить «золотой» iPhone 11 Pro всего за $499
3DNews вчера в 11:00
Здоровье
Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск 02:31
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Министр экономики Бурятии объяснила слова «никто ещё с голоду не умер»
Министр добавила, что два часа объясняла депутатам о мерах поддержки.
REGNUM вчера в 22:49
Футбол
«Рубин» приступил к тренировкам на клубной базе
Футболисты «Рубина» приступили к тренировкам на базе казанского клуба. Команда занимается небольшими группами.
Чемпионат 14:32
Музыка
«Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип
Live24 06:28
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 14:56
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
Общество
Константин Зятьков вышел из сделки по продаже «Ведомостей»
Агентство пишет, что издатель газеты «Версия» Константин Зятьков вышел из сделки и единственным владельцем издания стал основатель «ФедералПресс» Иван Еремин.
BFM.ru 13:58
Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась романом со щедрым банкиром
Евгений провел Викторию в мир столичного бомонда.
The Moscow Post 09:41
Музыка
Леди Гага выпустила новый альбом
Новый альбом Леди Гаги (где есть совместная песня с Элтоном Джоном), опасные отношения с Меган Фокс в поп-рок-клипе (и, возможно, не только там) Machine Gun Kelly, а также премьера от Cigarettes After Sex: "Газета.Ru" представляет плейлист последней недели этой весны.
Газета.Ru 08:33
Общество
В США испытали самый большой в мире электрический самолет
Девятиместный электрифицированный самолет Cessna 208B Grand Caravan, который считается самым большим в мире пассажирским самолетом с электромотором, совершил первый полет в США.
Planet Today 07:19
Общество
В Приморье режим повышенной готовности продлили до 15 июня
Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление, согласно которому в крае до 15 июня включительно продлен режим повышенной готовности и, соответственно, предусмотренные им ограничительные меры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Российская газета 02:05
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Теннис
Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года
RT на русском 14:24
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Кино
Интимная сцена зашифрована в титрах к «Гарри Поттеру»
Поклонники франшизы уже давно заметили, что в титрах к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» можно увидеть неоднозначные следы.
Слово и Дело вчера в 08:36
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором
Как пишет китайское издание Autohome, в новом поколении Land Cruiser Prado переедет на новую платформу и станет кроссовером.
Тарантас Ньюс 06:50
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 11:30
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews вчера в 16:22
Фигурное катание
Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
Нева Спорт 15:06
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru вчера в 09:28
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58