Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.

с чего всё началось

Российские банки увеличили продажи золота – в апреле запасы драгоценного металла снизились на 4,6 тонны. Это произошло на фоне проблем с экспортом из-за пандемии коронавируса, которые решили с помощью спецрейсов, пишет РБК.

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