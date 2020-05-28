Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссийские банки ускорили вывоз золота на фоне пандемии

Российские банки увеличили продажи золота – в апреле запасы драгоценного металла снизились на 4,6 тонны. Это произошло на фоне проблем с экспортом из-за пандемии коронавируса, которые решили с помощью спецрейсов, пишет РБК.
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с чего всё началось

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.
РБК27 мая в 17:00

Подробнее о событии

«Они просто оптимизируют». В Рунете обсудили продажу золота банками РФ

ИА Красная Веснавчера в 07:22

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

РБК27 мая в 17:00

Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

РИА Новости28 мая в 02:24

Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

Эхо Москвы27 мая в 21:07

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Телеканал 360°27 мая в 20:48

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Коммерсантъ27 мая в 20:21

Золотой запас стран мира и финансовых организаций. Инфографика

Аргументы и Факты29 мая в 17:11
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Происшествия

В Европе у посольств США прошли акции протеста из-за гибели Флойда

RT на русском 16:30
Общество

Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Ранее партия «Коммунисты России» отправила Пригожину и Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи.
URA.Ru вчера в 11:43
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Общество

Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР

Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
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Единоборства

Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула

Lenta.ru 17:18
Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
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Общество

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

Известия 17:34
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Политика

Профессор Лабин заявил о специфичности процесса по делу MH17

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что расследование дела сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 напоминает судебный процесс в Швейцарии по убийству советского дипломата Вацлава Воровского бывшими офицерами белой армии Морисом Конради и Аркадием Полуниным, когда убийц оправдали.
ФАН 15:45
Игры

Mojang анонсировала первый июльский DLC для Minecraft Dungeons

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Космос

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
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Политика

Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая

Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая.
Эхо Москвы вчера в 01:34
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Общество

В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
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Общество

Для российских мусульман установили правила посещения мечетей

Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 16:02
Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

Слово и Дело 12:12
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Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
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Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Армия и оружие

Турция обманула Россию и пошла в атаку на сирийских военных

Турция нарушила мартовское соглашение с РФ по Сирии и атаковала районы с крупными формированиями правительственных войск Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо.
Вечерний курьер 08:04
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Общество

Попова разрешила не носить маски на пляже

По словам главы Роспотребнадзора, носить маски на пляже не придется. Однако соблюдать безопасное расстояние отдыхающие будут обязаны.
ФедералПресс 04:42
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Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
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Футбол

Объявлена планируемая дата возобновления сезона в Чемпионшипе

Английская футбольная лига (EFL) объявила предварительную дату возобновления сезона в Чемпионшипе.
Sport24.ru 18:14
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана

Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru 03:00
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Политика

МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами

Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM 18:10
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Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
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Космос

Загадку потерянной материи во Вселенной раскрыли астрономы

Поиски большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной не венчались успехом около 20 лет.
UfacityNews.ru 29 мая в 08:31
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости вчера в 07:31
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Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

РИА Новости 13:08
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Общество

Инсайдеры: Xbox Series X в Японии будет называться SEGA Series X

Ранее портал Gematsu сообщил, что SEGA анонсирует «нечто крупное» в июньском номере журнала Famitsu.
CyberSport.ru 15:55
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Авто

Geely Icon опередил по продажам востребованный Kia Sportage

Китайская компания Geely сообщила о старте продаж новинки кроссовера Icon в начале 2020 года.
Faktom 03:25
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Общество

Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах

Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах Банк «Зенит» не приобрел акции у своего акционера в рамках обязательного выкупа по итогам проводимой реорганизации.
Коммерсантъ 18:05
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