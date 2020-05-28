Экономика
Московский КомсомолецРоссийские банки ускорили вывоз золота на фоне пандемии
Российские банки увеличили продажи золота – в апреле запасы драгоценного металла снизились на 4,6 тонны. Это произошло на фоне проблем с экспортом из-за пандемии коронавируса, которые решили с помощью спецрейсов, пишет РБК.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБК27 мая в 17:00
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Общество
Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
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Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
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Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика
Профессор Лабин заявил о специфичности процесса по делу MH17
Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что расследование дела сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 напоминает судебный процесс в Швейцарии по убийству советского дипломата Вацлава Воровского бывшими офицерами белой армии Морисом Конради и Аркадием Полуниным, когда убийц оправдали.
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Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
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Эхо Москвы вчера в 01:34
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В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Общество
Для российских мусульман установили правила посещения мечетей
Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 16:02
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Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет
Слово и Дело 12:12
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Политика
МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
Армия и оружие
Турция обманула Россию и пошла в атаку на сирийских военных
Турция нарушила мартовское соглашение с РФ по Сирии и атаковала районы с крупными формированиями правительственных войск Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо.
Вечерний курьер 08:04
Общество
Попова разрешила не носить маски на пляже
По словам главы Роспотребнадзора, носить маски на пляже не придется. Однако соблюдать безопасное расстояние отдыхающие будут обязаны.
ФедералПресс 04:42
Шоу-бизнес
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Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
Футбол
Объявлена планируемая дата возобновления сезона в Чемпионшипе
Английская футбольная лига (EFL) объявила предварительную дату возобновления сезона в Чемпионшипе.
Sport24.ru 18:14
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана
Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru 03:00
Политика
МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами
Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM 18:10
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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Загадку потерянной материи во Вселенной раскрыли астрономы
Поиски большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной не венчались успехом около 20 лет.
UfacityNews.ru 29 мая в 08:31
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
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Песков рассказал, как пройдет парад Победы
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
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Общество
Инсайдеры: Xbox Series X в Японии будет называться SEGA Series X
Ранее портал Gematsu сообщил, что SEGA анонсирует «нечто крупное» в июньском номере журнала Famitsu.
CyberSport.ru 15:55
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Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Geely Icon опередил по продажам востребованный Kia Sportage
Китайская компания Geely сообщила о старте продаж новинки кроссовера Icon в начале 2020 года.
Faktom 03:25
Общество
Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах
Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах Банк «Зенит» не приобрел акции у своего акционера в рамках обязательного выкупа по итогам проводимой реорганизации.
Коммерсантъ 18:05