Экономика

ФедералПрессФедералПрессРоссийские банки увеличили прибыль

Согласно докладу, подготовленному Российской академией народного хозяйства и госслужбы и Институтом Гайдара, отечественные банки за первые девять месяцев этого года увеличили совокупную прибыль на 36 процентов. Она достигла отметки в 1,5 триллиона рублей.
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Российские банки резко разбогатели

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Российские банки увеличили прибыль

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РИА Новости вчера в 09:15
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Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
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Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
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Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
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На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
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Панарин и Бучневич помогли «рейнджерам» одолеть «Вашингтон»

В результате "Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря двум голам Артемия Панарина и голу и пасу Павла Бучневича выиграл у "Вашингтон Кэпиталз" – 4:1. Панарин забросил две первых шайбы своей команды, вторая из которых оказалась для "рейнджеров" победной.
Вести.Ru вчера в 23:10
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Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

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Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
РБК вчера в 22:00
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru вчера в 07:34
Общество

Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе

В новом варианте проекта образовательных стандартов предусмотрен выбор одного из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Оскорблявшим Дзюбу болельщикам запретят посещать матчи Евро-2020

Напомним, что 19 ноября в заключительном матче отборочного раунда к Евро-2020 сборная России победила в гостях команду Сан-Марино со счетом 5:0. В ходе игры российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу.
Вечерняя Москва вчера в 12:36
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Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
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В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»

В американском сенате заявили о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 22:39
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
REGNUM вчера в 08:21
Армия и оружие

NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 23:12
Политика

Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту

Республиканцы предложили вызвать для дачи показаний на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, а также сотрудника разведслужб, подавшего жалобу на телефонный разговор лидеров США и Украины.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости 19 ноября в 21:50
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Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости вчера в 16:56
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA), передает «Газета.ру».
Известия вчера в 21:13
Теннис

Сборная Испании вышла в плей-офф Кубка Дэвиса благодаря победе Надаля

Испанец Рафаэль Надаль обыграл хорватского теннисиста Борну Гойо в матче Кубка Дэвиса.
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В Якутии при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок

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Транспорт

Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
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ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
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В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU вчера в 16:35
Происшествия

Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор

Ридус вчера в 14:36
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