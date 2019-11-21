Экономика

Pravda.RuPravda.RuРоссийские банки увеличили прибыль до 1,5 трлн рублей

Эксперты заявили, что общая прибыль российских банков страны за период с января по сентябрь этого года составила 1,5 триллиона рублей. По данным специалистов, российские банки увеличили свою прибыль на 36%.
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Российские банки увеличили прибыль до 1,5 трлн рублей

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Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
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В Сибири пресекли крупную контрабанду лесоматериалов за рубеж

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