Экономика

Pravda.RuPravda.RuРоссийские банки увеличили прибыль до 1,5 трлн рублей

Эксперты заявили, что общая прибыль российских банков страны за период с января по сентябрь этого года составила 1,5 триллиона рублей. По данным специалистов, российские банки увеличили свою прибыль на 36%.
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Российские банки резко разбогатели

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Банки страны резко разбогатели на кредитах

URA.Ruвчера в 21:10

Банки забирают деньги «социалки»

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Российские банки увеличили прибыль

ФедералПрессвчера в 19:54

Российские банки увеличили прибыль до 1,5 трлн рублей

Pravda.Ru01:26
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Политика

В МИД прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
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Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:20
Авто

Кроссовер Kia Seltos получил внедорожные модификации

В рамках дня-открытия автосалона в Лос-Анджелесе состоялась официальная премьера специальных версий кроссовера Kia Seltos для США, а также его «внедорожных» концепт-модификаций под названиями X-Line Trail Attack Concept и X-Line Urban Concept.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия 08:02
Авто

В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4

Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Известия 02:52
Политика

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии перед контактами на высшем уровне провокационной историей.
ТАСС 08:30
Экономика

«Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома»

Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.
RT на русском 02:22
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:15
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Происшествия

Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован

Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
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Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости вчера в 21:06
Армия и оружие

«Умная» российская система нейтрализует дроны без участия человека

Помогают в этом «умные» алгоритмы, которые при условии адаптации системы к особенностям объектов не нарушают работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования.
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Музыка

Группа Kiss устроила подводный концерт для акул

Рок-группа Kiss устроила подводный концерт для акул.
Москва 24 08:28
Шоу-бизнес

Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье

Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Вестник 03:40
Общество

Чиновницу из Петрозаводска уволят за слова о «горожанах-мразях»

Вести.Ru 07:53
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Политика

Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Lenta.ru 07:49
Политика

Телеведущая иронично прокомментировала выступление Зеленского

Красная весна 03:38
Здоровье

Тверские наркологи назвали стоимость новой медсправки на права

В Тверском областном наркодиспансере прокомментировали подорожание медицинских справок для водителей и предупредили о том, что их получение теперь может затянуться.
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Кино

Sony Pictures купила российский хоррор «Тварь»

УтроNews 05:32
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
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Футбол

Российский футболист Садаев пропал в Турции

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Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»

Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Газета.Ru 07:58
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
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Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 18 ноября в 03:49
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
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ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
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