Экономика
КомпанияРоссийские банки увеличили продажи золота
Российские банки, несмотря на проблемы с экспортом товаров на фоне коронавируса, увеличили продажи золота.
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Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБКвчера в 17:00
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Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу
В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 06:36
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Общество
График прогулок для москвичей опубликуют в виде интерактивной карты
Расписание прогулок для москвичей будет опубликовано на сайте мэрии столицы 29 мая в виде интерактивной карты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий (ДИТ).
Коммерсантъ 09:56
Происшествия
В Москве задержали главреда «Медиазоны» и журналистов «Эха Москвы»
В Москве у здания ГУ МВД задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, он проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщается на сайте издания.
РБК 09:34
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
Общество
Собственников квартир решили обязать платить за жильцов и гостей
Ещё хуже, продолжает пояснительная записка к законопроекту, получается в том случае, когда наниматель помещения в доме или гость хозяина заливают квартиру живущих внизу, либо причиняют другой материальный ущерб их имуществу в процессе ремонтных работ.
Московский Комсомолец вчера в 10:43
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Общество
Собянин объявил о снятии ряда ограничений в Москве с 1 июня
С 1 июня начнут работать предприятия непродовольственной торговли. В них, по словам Собянина, заняты более 300 тысяч человек.
Российская газета вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов назвал артистов дармоедами
Обо всем актер Михаил Ефремов рассказал в интервью порталу «Спорт-Экспресс».
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Киберспорт
Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры
Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
Актуальные Новости 08:40
Футбол
Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой
Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о своем отношении к тому, что полузащитник Андре Шюррле является вегетарианцем.
Нева Спорт 09:38
Финансы
Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Здоровье
Проверять всех новорожденных на коронавирус порекомендовал Минздрав
Министерство здравоохранения РФ подготовило новую версию методических рекомендаций, касающихся оказания медицинской помощи беременным женщинам и роженицам в условиях пандемии коронавируса.
Live24 07:59
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
Общество
Абхазия продлит закрытие границ из-за коронавируса до 15 июня
Абхазия продлит действие ограничительных мер из-за коронавируса, в том числе закрытие границ, до 15 июня.
Известия 07:28
Энергетика
Эксперты обвинили Саудовскую Аравию в обрушении цен на нефть
Если не брать в расчет действия Саудовской Аравии, которые направлены на дестабилизацию рынка, то в целом спрос немножко восстанавливается, поскольку во многих странах смягчаются карантинные меры, — говорит эксперт.
Lenta.ru 10:03
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Экономика
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Космос
Астрономы изучили облака на экзопланетах
Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.
Ридус вчера в 07:28