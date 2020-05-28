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Российские банки, несмотря на проблемы с экспортом товаров на фоне коронавируса, увеличили продажи золота.
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Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.
РБКвчера в 17:00

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Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

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Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии

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Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

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Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

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Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

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Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

РБКвчера в 17:00
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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Могло взорваться, не долетев до земли, метеорное тело над Ставрополем

«Если террористы не признаются, то это действительно болид – крупное метеорное тело, которое взорвалось, не достигнув поверхности Земли», – передает информационно-новостной портал Evo-RUS.com слова доцента кафедры общей и теоретической физики института математики и естественных наук СКФУ.
Evo-rus.com 07:52
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Президент "Урала" Григорий Иванов назвал теперь уже экс защитника клуба Михаила Меркулова дебилом.
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Общество

В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток

Маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут. Правда, это относится только к улице.
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры разработал рекомендации для посещения кинотеатров.
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Кино

Создатели «Пацанов» представили два новых постера второго сезона

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Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

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Авто

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Общество

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Режим повышенной готовности будет продлен до 15 июня. При этом губернатор допустил, что ограничения будут снимать постепенно.
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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Авто

Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
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Политика

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Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
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Наука

Уровень сознания пациентов определили по ЭЭГ при восприятии речи

Ученые из Китая и Франции под руководством Липин Вана (Liping Wang) из Китайской академии наук искали корреляцию между активностью на ЭЭГ, которая возникает при восприятии речи на уровне отдельных слов, фраз или целых предложений, и уровнем сознания.
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Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.
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Путешествия

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С 15 июня ждет россиян Хорватия. Откроет границы скоро и Турция, для которой туризм является системообразующей отраслью экономики.
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Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

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Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток.
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Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
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Японская журналистка рассказала, как её лечили от COVID-19 в Москве

Японская журналистка Асука Токуяма рассказала, как она попала в московскую больницу с подозрением на коронавирус.
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Собянин объяснил ужесточение масочного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил ужесточение масочного режима в столице.
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Фото Жанны Фриске во время болезни появилось в Сети

Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото с певицей во время болезни.
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
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Куклачев осудил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелую жизнь артистов в период пандемии коронавируса.
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