Коронавирус
КомпанияРоссийские банки увеличили продажи золота
Российские банки, несмотря на проблемы с экспортом товаров на фоне коронавируса, увеличили продажи золота.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБКвчера в 17:00
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Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Космос
Могло взорваться, не долетев до земли, метеорное тело над Ставрополем
«Если террористы не признаются, то это действительно болид – крупное метеорное тело, которое взорвалось, не достигнув поверхности Земли», – передает информационно-новостной портал Evo-RUS.com слова доцента кафедры общей и теоретической физики института математики и естественных наук СКФУ.
Evo-rus.com 07:52
Футбол
Президент «Урала» назвал Меркулова дебилом
Президент "Урала" Григорий Иванов назвал теперь уже экс защитника клуба Михаила Меркулова дебилом.
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Общество
В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток
Маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут. Правда, это относится только к улице.
Российская газета 11:26
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры разработал рекомендации для посещения кинотеатров.
РИА Новости 06:35
Кино
Создатели «Пацанов» представили два новых постера второго сезона
Popcornnews.ru 07:00
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 15 июня
Режим повышенной готовности будет продлен до 15 июня. При этом губернатор допустил, что ограничения будут снимать постепенно.
Эхо Москвы в Челябинске 10:09
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня вчера в 03:05
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобской политики
Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
Вечерний курьер 01:36
Наука
Уровень сознания пациентов определили по ЭЭГ при восприятии речи
Ученые из Китая и Франции под руководством Липин Вана (Liping Wang) из Китайской академии наук искали корреляцию между активностью на ЭЭГ, которая возникает при восприятии речи на уровне отдельных слов, фраз или целых предложений, и уровнем сознания.
N+1 вчера в 05:29
Здоровье
Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс
Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.
Эхо Москвы 11:26
Путешествия
Россияне смогут отдыхать за границей не раньше осени
С 15 июня ждет россиян Хорватия. Откроет границы скоро и Турция, для которой туризм является системообразующей отраслью экономики.
Inc-news.ru вчера в 06:45
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
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Общество
Академик РАН объяснил опасность длительного ношения масок и перчаток
Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток.
Политическая Экспертиза 05:24
Общество
Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
Здоровье
Японская журналистка рассказала, как её лечили от COVID-19 в Москве
Японская журналистка Асука Токуяма рассказала, как она попала в московскую больницу с подозрением на коронавирус.
News.ru 10:48
Общество
Собянин объяснил ужесточение масочного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил ужесточение масочного режима в столице.
Lenta.ru 10:56
Шоу-бизнес
Фото Жанны Фриске во время болезни появилось в Сети
Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото с певицей во время болезни.
Московский Комсомолец 06:19
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
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Шоу-бизнес
Куклачев осудил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелую жизнь артистов в период пандемии коронавируса.
Bimru.ru 06:45
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
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