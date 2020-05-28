Экономика
Lenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБК27 мая в 17:00
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Экономика
Прибыль американских компаний рухнула до значений кризисного 2009 года
Показатели оказались равными значениям кризисного 2009 года, в связи с чем аналитики предупреждают об обвале инвестиционных компаний.
Экономика сегодня вчера в 02:50
Космос
Эксперт назвал минусы и плюсы запуска Crew Dragon для России
В связи с запуском к МКС нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Россия перестанет получать от NASA деньги за доставку астронавтов и грузов на Международную космическую станцию.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
Происшествия
В трех крупных городах США из-за беспорядков ввели комендантский час
Мэры трех крупных городов США - Лос-Анджелеса, Филадельфии и Атланты - ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими.
Аргументы и Факты вчера в 23:14
Общество
Роднина раскритиковала звезд за жалобы на снижение доходов
АБН вчера в 13:49
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
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Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 29 мая в 10:11
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Политика
Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге
Отмечается, что на фоне продажи особняков Госдепартамент инвестирует средства в расширение другого своего имущества в Гонконге, в частности — здание генконсульства США.
РБК 02:08
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Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ вчера в 15:10
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Экономика
Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей
Для возврата налога за 2019 год самозанятым будет выделено 1,6 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 28 мая в 05:50
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы
День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 29 мая в 14:42
Политика
В Раде призвали вернуть Украине российский рынок
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
Lenta.ru вчера в 22:01
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Футбол
Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»
По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
Бомбардир.ру 01:55
Здоровье
Московские медики прибыли в Псков
Семь опытных московских медицинских специалистов прибыли в Псков для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом 30 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Псковское агентство информации вчера в 13:01
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Российская газета вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru 29 мая в 11:00
Общество
Холодная погода в европейской части России ожидается с 2 июня
Температура на 5—6 °C ниже нормы ожидается на всей территории европейской части России со вторника, 2 июня.
RT на русском 00:35
Армия и оружие
Эксперты назвали «катастрофически глупой идеей» возобновление ядерных испытаний США
Возобновления ядерных испытаний США не отвечает национальной безопасности страны, грозит началом новой гонки вооружений, пишет Forbes со ссылкой на экспертов в области ядерного оружия.
Взгляд.ру 02:15
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня 28 мая в 05:01
Происшествия
Полиция в Вашингтоне стреляет в протестующих слезоточивым веществом
Стражи порядка обстреливают протестующих у Белого дома шариками со слезоточивым веществом.
Аргументы и Факты вчера в 22:58
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Участник «Острова героев» Сергей Косенко заявил, что сложнее всего ужиться в шоу ему было с Нелли Ермолаевой
Блогер и предприниматель рассказал редактору «Вокруг ТВ», каково было ехать на необитаемый остров во второй раз, помог ли ему прошлый опыт, по чему он скучал во время съемок больше всего, а также о взаимодействии с другими участниками, сложных испытаниях и навыках, которые ему удалось освоить за такой непродолжительный отрезок.
Вокруг ТВ вчера в 11:45
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
Общество
В Минпросвещения назвали дату школьных выпускных
SM News 29 мая в 09:50
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM вчера в 01:49
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета вчера в 07:02