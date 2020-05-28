Экономика
Lenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБК27 мая в 17:00
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Космос
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
RT на русском 18:02
Общество
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»
В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
Армия и оружие
«Уничтожитель» Крымского моста одновременно уничтожил две цели
Украинские крылатые противокорабельные ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели, сообщает АрміяІпfоrм.
Lenta.ru 17:01
Происшествия
Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске
«30 мая 2020 года в одном из торговых центров города Благовещенска с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих», — указано в тексте.
RT на русском 19:48
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
REGNUM 10:36
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Технологии
Определен лучший процессор для современного бюджетного компьютера
Энтузиасты задались вопросом, какой процессор в бюджетных компьютерах будет справляться с поставленными задачами лучше.
Любимый город 14:08
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Происшествия
В Лос-Анджелесе объявлен комендантский час
Лос-Анджелес, США, 31 мая 2020, 02:35 — REGNUM В связи с охватившими Лос-Анджелес после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда беспорядками принято решение о введении комендантского часа.
REGNUM 19:35
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
Космос
Экипаж испытательного полета Crew Dragon назвал свой корабль Endeavor
Экипаж испытательного полета Crew Dragon назвал свой корабль Endeavor, сообщил на брифинге после старта глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 19:27
Путешествия
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Футбол
«Монако» поздравил Головина с 24-летием
Газета.Ru 05:23
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Футбол
Линекер сравнил Месси с Роналду
Газета.Ru 07:59
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 18:56
Политика
Путин предложил членам Совбеза определить позицию России по ДОН
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил сформировать позицию в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН).
RT на русском 07:00
Культура
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Общество
Ряд офицеров Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома
Ряд офицеров Секретной службы США получили ранения при демонстрациях у Белого дома, сообщила в пресс-релизе Секретная служба, которая охраняет правительственные учреждения и руководство США.
РИА Новости 13:05
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:05
Происшествия
В небе над Миннеаполисом появились военные вертолеты
Военные вертолёты появились в небе над Миннеаполисом в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 19:18
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Lenta.ru 13:24
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Недвижимость
Риелторы предсказали резкий рост спроса на студии в Москве
Спрос на студии и микроквартиры в Москве в ближайшее время может вырасти минимум на 25%.
Российская газета 28 мая в 06:53
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru вчера в 15:08
Наука
Немцы придумали, как экономично обрабатывать изделия 3D-печати из металла
Новый метод обработки, позволяющий повысить точность напечатанных на 3D–принтере металлических изделий до нескольких тысячных миллиметра, разработали ученые из немецкого университет Саара, 29 мая сообщает New Atlas.
ИА Красная Весна 17:00
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30