Экономика
Газета.RuРоссийские банки ужесточили выдачу кредиток
Согласно подсчетам бюро кредитных историй "Эквифакс", доля одобренных заявок по кредитным картам в России за год сократилась на 8 процентных пунктов. Об этом сообщает РИА "Новости". За май этого года российские банки одобрили всего 31% от всех прошений на выдачу кредитных карт.
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с чего всё началось
Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".РИА Новости20 июля в 23:05
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