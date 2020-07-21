Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

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Согласно подсчетам бюро кредитных историй "Эквифакс", доля одобренных заявок по кредитным картам в России за год сократилась на 8 процентных пунктов. Об этом сообщает РИА "Новости". За май этого года российские банки одобрили всего 31% от всех прошений на выдачу кредитных карт.

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