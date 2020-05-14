Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

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