Экономика

ПРАЙМПРАЙМРоссийские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Краснодарский край стал лидером по снижению числа выданных потребкредитов в апреле

Кубанские новости00:43

Эксперты оценили сокращение объемов потребкредитования в России

Профильвчера в 22:59

Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

ПРАЙМвчера в 20:15

Банки в России выдали в апреле почти втрое меньше потребкредитов

Телеканал 360°вчера в 21:59
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета вчера в 13:53
8
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК вчера в 09:14
312
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
1K
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
122
Общество

Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
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Происшествия

Ещё одна курганская больница закрыта на карантин

Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница.
REGNUM вчера в 11:28
1
Общество

Большинство в России назвало самоизоляцию неподходящей для учёбы детей

Другие опасения родителей связаны с тем, что их дети не смогут поступить в желаемое учебное заведение (28%), столкнутся с переносом выпускных экзаменов (22%), не смогут найти работу после выпуска завершения учёбы (21%).
REGNUM 00:49
Здоровье

Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом

Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом.
Инфо24 вчера в 09:25
14
Общество

Где в Кузбассе за последние сутки выявили людей с коронавирусом

На 14 мая в Кемеровской области выявлено 14 человек, у которых подтвердили коронавирус. Пациенты находятся под присмотром врачей.
ВашГород.ру 00:48
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,2K
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня вчера в 02:26
127
Политика

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости вчера в 15:10
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости вчера в 10:41
6
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
6,1K
Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
49
Экономика

Ростех построит 25 заводов по утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
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Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру вчера в 10:37
3
Экономика

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru вчера в 05:08
7
Происшествия

В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
19
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
1,8K
Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
494
Общество

Следственный комитет расследует хакерские атаки на «Бессмертный полк»

Тюменская область сегодня вчера в 01:17
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Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 12 мая в 08:25
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Происшествия

Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

Рамблер 12 мая в 11:26
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Общество

В Приморье на границе с Китаем скопилось 360 машин

Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения мер по борьбе с коронавирусом властями КНР перед российскими пунктами пропуска на границе с Китаем в Приморье образовались очереди из груженых и порожних грузовиков и прицепов, число выпущенных машин снизилось в четыре раза.
РИА Новости 00:57
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Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Дни24 вчера в 06:10
3
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,6K
Кино

Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках «Безумного Макса»

Остальные актеры, снявшиеся в "Безумном Максе", тоже подтвердили: Тому Харди и Шарлиз Терон было непросто сниматься вместе.
РИА Новости вчера в 20:52
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
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