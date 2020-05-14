Экономика
ПРАЙМРоссийские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов
Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Краснодарский край стал лидером по снижению числа выданных потребкредитов в апреле
Кубанские новости00:43
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Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета вчера в 13:53
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Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
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Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
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Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия
Ещё одна курганская больница закрыта на карантин
Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница.
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Большинство в России назвало самоизоляцию неподходящей для учёбы детей
Другие опасения родителей связаны с тем, что их дети не смогут поступить в желаемое учебное заведение (28%), столкнутся с переносом выпускных экзаменов (22%), не смогут найти работу после выпуска завершения учёбы (21%).
REGNUM 00:49
Здоровье
Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом
Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом.
Инфо24 вчера в 09:25
Общество
Где в Кузбассе за последние сутки выявили людей с коронавирусом
На 14 мая в Кемеровской области выявлено 14 человек, у которых подтвердили коронавирус. Пациенты находятся под присмотром врачей.
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня вчера в 02:26
Политика
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости вчера в 15:10
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Экономика
Ростех построит 25 заводов по утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
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Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru вчера в 05:08
Происшествия
В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса
Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:59
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Следственный комитет расследует хакерские атаки на «Бессмертный полк»
Тюменская область сегодня вчера в 01:17
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 12 мая в 08:25
Происшествия
Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Рамблер 12 мая в 11:26
Общество
В Приморье на границе с Китаем скопилось 360 машин
Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения мер по борьбе с коронавирусом властями КНР перед российскими пунктами пропуска на границе с Китаем в Приморье образовались очереди из груженых и порожних грузовиков и прицепов, число выпущенных машин снизилось в четыре раза.
РИА Новости 00:57
Армия и оружие
В США рассказали об опасности российских систем РЭБ
Дни24 вчера в 06:10
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Кино
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках «Безумного Макса»
Остальные актеры, снявшиеся в "Безумном Максе", тоже подтвердили: Тому Харди и Шарлиз Терон было непросто сниматься вместе.
РИА Новости вчера в 20:52
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08