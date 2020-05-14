Экономика
Экспресс газетаВыдача потребкредитов в апреле упала почти в три раза
Эксперт считает ситуацию с потребительским кредитованием шоковой. Банки России в апреле выдали в 2,7 раза меньше кредитов, чем за тот же период в прошлом году. Количество выданных займов в стране сократилось до 580 тысяч.
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При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).РИА Новостивчера в 20:35
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Краснодарский край стал лидером по снижению числа выданных потребкредитов в апреле
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