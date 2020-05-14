Экономика
ПРАЙМРоссийские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов
Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:35
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Краснодарский край стал лидером по снижению числа выданных потребкредитов в апреле
Кубанские новости00:43
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Общество
В России сократилось число преступлений среди мигрантов
По информации пресс-службы МВД РФ, в стране сократилось число преступлений среди мигрантов на 1,2 %.
ФедералПресс 03:13
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Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
Следовавший из Петербурга в Уфу самолет «России» подал сигнал тревоги
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании "Россия" возвращается в Пулково — экипаж подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Вести.Ru вчера в 10:21
Футбол
В символической сборной мира по версии игроков «Зенита» не оказалось Месси и Роналду
Символическая команда составлялась следующим образом: игроки петербургского клуба по просьбе «Матч ТВ» назвали лучших игроков мира, когда-либо выступавших на их позициях.
Sport24.ru 02:55
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NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту
NewInform вчера в 04:43
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Футбол
Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня
Ранее сообщалось, что матчи лиги могут вернуться 12 июня, однако, по информации The Telegraph, рестарт турнира, возможно, отложат на неделю.
Бомбардир.ру 02:36
Общество
В Нижнем Тагиле 5,5 тысяч семей получили выплаты на детей до трех лет
Заявление направляется владельцем материнского капитала, а выплата переводится на расчетный счет в банке.
ТагилСити.ру 00:43
Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия вчера в 13:58
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Политика
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не намерена реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего ее символом предательства, так как в нынешних условиях на Украине невозможно объективно выражать свою позицию.
РИА Новости 02:38
Общество
ПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая
Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая.
Газета.Ru 03:24
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Происшествия
Источник: ФСБ проводит обыски в здании правительства Пензенской области
"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 03:41
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 05:56
Происшествия
Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области
Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Здоровье
The Foreign Affairs (США): шведская стратегия против коронавируса скоро станет всемирной (Foreign Affairs)
К середине марта почти во всех странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) действовала та или иная комбинация таких мер как закрытие школ и университетов, переход на удаленную работу, отмена общественного транспорта, ограничение общественных мероприятий и запрет на внутренние и международные поездки.
ИноСМИ 01:09
Общество
В РФ выявили более 252 тыс. носителей коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 9974 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:44
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Космос
Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды
Популярная механика 12 мая в 09:53
Происшествия
Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым
РИА Новости вчера в 23:13
Здоровье
17 новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области
12 мая в Приамурье подтверждено 17 новых случаев коронавируса: девять - в Шимановске, по четыре - в Белогорске и Свободном.
Телепорт 12 мая в 04:51
Происшествия
В Тамбовской области коронавирус выявили у четырех детей
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 80 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались четверо детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12 мая в 02:23
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28