Экономика
ПРАЙМРоссийские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов
Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Краснодарский край стал лидером по снижению числа выданных потребкредитов в апреле
Кубанские новости00:43
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Общество
Действие цифровых рабочих пропусков автоматически продлили в Москве до 31 мая
Все цифровые пропуска, ранее оформленные для рабочих поездок по Москве и действовавшие до 11 мая включительно, были автоматически продлены до 31 мая.
ТАСС 11 мая в 17:08
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Законопроект о праве полиции вскрывать автомобили внесён в Госдуму
Москва, 13 мая 2020, 10:25 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM вчера в 03:25
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
Общество
ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП
Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Общество
В Свердловской области зафиксировано ещё 135 случаев коронавируса
В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Екатеринбург в эфире вчера в 05:09
Общество
В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказала, что первые клинические испытания препаратов от коронавируса планируют провести уже в июне 2020 года.
МедиаПоток вчера в 10:15
Общество
Выплаты для семей с детьми утвердили в правительстве РФ
Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ - согласно новым мерам, все семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на ребенка.
РЕН ТВ 11 мая в 17:02
Общество
Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 вчера в 09:09
Экономика
Правительство уточнило требования для получения субсидий
Для получения поддержки есть ряд условий, два из них и подверглись уточнениям: 1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолженности по налогам и страховым взносам в общей сумме свыше 3 тыс. рублей.
Время Бухгалтера вчера в 11:06
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Александр Мясников, более известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», предрек начало более опасной и серьезной пандемии нежели COVID-19.
Рамблер вчера в 07:59
Кино
Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти
StarHit.ru 12 мая в 05:00
Экономика
Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС вчера в 17:33
Общество
ЕГЭ будет перенесен на более поздние сроки
Минобрнауки РД сообщает о том, что в 2020 году Единый государственный экзамен будет перенесен на более поздние сроки.
Истина вчера в 06:57
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК 12 мая в 06:50
Происшествия
В Курганской области закрыли больницу из-за коронавируса
Сегодня COVID-19 зафиксировали у двух сотрудников лечебного учреждения и одного пациента Далматовская центральная районная больница закрыта до особого распоряжения на карантин.
Курган и курганцы вчера в 11:39
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа 12 мая в 15:27
Экономика
Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам
Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru вчера в 08:39
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Технологии
Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города
Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.
РБК 01:00
Общество
Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки
Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
Общество
Власти Калининградской области ужесточили масочный режим
В Калининградской области ужесточили масочный режим.
Невские Новости вчера в 12:40
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса
По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы вчера в 22:24
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 12 мая в 08:01
Экономика
Аренда квартир станет дешевле после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости.
Live24 01:00
Общество
Сбербанк продлил обслуживание карт с оконченным сроком действия
Обслуживание карт Сбербанка, срок действия которых истек с марта 2020 года, продлен до момента активации новых карт, перевыпущенных взамен старых, 13 марта сообщила пресс-служба Сбербанка.
ИА Красная Весна вчера в 11:29