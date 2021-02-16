Российские банки в декабре прошлого года выдали 88,7 тыс. ипотечных кредитов на 261,6 миллиардов рублей - это на 4% больше по количеству выдач и на 16% больше по объему, чем аналогичные показатели декабря 2019 года.

С чего всё началось Граждане не торопятся брать кредиты на квартиры в новостройках Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в конце апреля 2020 года и действует до 1 июля 2021 года. Коммерсантъ 16:53