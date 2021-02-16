Российские банки в декабре 2020 года выдали рекордное число ипотечных кредитов
Российские банки в декабре прошлого года выдали 88,7 тыс. ипотечных кредитов на 261,6 миллиардов рублей - это на 4% больше по количеству выдач и на 16% больше по объему, чем аналогичные показатели декабря 2019 года.В источнике
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Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в конце апреля 2020 года и действует до 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ16:53
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