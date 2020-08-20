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REGNUM
REGNUM

Российские банки в июле нарастили чистую прибыль почти в два раза

Москва, 20 августа 2020, 18:11 — REGNUM Чистая прибыль российских банков в январь-июль 2020 года составила 761 млрд рублей.В источнике
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Finam.Ru

Российские банки в июле увеличили прибыль почти в два раза по сравнению с июнем

Finam.Ru11:57
Дума ТВ

В июле российские банки заработали почти в два раза больше, чем в июне

Дума ТВ10:55
Финмаркет

Российские банки в июле получили прибыль в 131 млрд руб

Финмаркет11:16
REGNUM

Российские банки в июле нарастили чистую прибыль почти в два раза

REGNUM11:11
ПРАЙМ

Российские банки в июле нарастили чистую прибыль к июню в 1,9 раза, до 131 млрд рублей

ПРАЙМ10:57
РБК

Прибыль банков достигла максимума с начала кризиса

РБК11:17

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
2K

Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижний11:40
2

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости11:36
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МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".
РИА Новости08:23
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Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для «Северного потока-2»

Российская сторона задействовала боевые корабли Военно-морского флота для охраны судов, которые будут участвовать в достройке энергетического проекта "Северный поток - 2". Об этом замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов рассказал в интервью изданию "Интерфакс".
Капитал странывчера в 10:45
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