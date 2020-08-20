Дмитрий Шепелев вернулся в Instagram и рассказал о шоу на ТНТ

Шепелев рассказывает о программе "Ты как я" у себя в блоге Поклонники ведущего рады его возвращению на просторы Instagram, и считают, что он будет органично смотреться в своем новом шоу.