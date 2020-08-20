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REGNUM
REGNUM

Российские банки в июле нарастили чистую прибыль почти в два раза

Москва, 20 августа 2020, 18:11 — REGNUM Чистая прибыль российских банков в январь-июль 2020 года составила 761 млрд рублей.В источнике
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Finam.Ru

Российские банки в июле увеличили прибыль почти в два раза по сравнению с июнем

Finam.Ru11:57
РБК

Прибыль банков достигла максимума с начала кризиса

РБК11:17
ПРАЙМ

Российские банки в июле нарастили чистую прибыль к июню в 1,9 раза, до 131 млрд рублей

ПРАЙМ10:57
REGNUM

Российские банки в июле нарастили чистую прибыль почти в два раза

REGNUM11:11
Финмаркет

Российские банки в июле получили прибыль в 131 млрд руб

Финмаркет11:16
Дума ТВ

В июле российские банки заработали почти в два раза больше, чем в июне

Дума ТВ10:55

Врачи не обнаружили у Навального признаков инфаркта и инсульта

Врачи по итогам проведенных исследований не обнаружили у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта и коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
Врачи не обнаружили у Навального признаков инфаркта и инсульта
БИЗНЕС Online11:54
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Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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Будет обновлен порядок оказания «взрослой» онкологической медпомощи

Минздрав России представил Проект Приказа "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" (с диагнозами, входящими в рубрики С00-С99 и D00-D09 МКБ-10).
Гарант10:54
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Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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Штаб Навального просит Кремль помочь с переводом в европейскую клинику

Член «Альянса врачей», лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева официально откликнулась на заявление Дмитрия Пескова о том, что Кремль готов оперативно рассмотреть заявления о помощи в лечении политика.
RuNews24.ru11:10
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