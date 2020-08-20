Российские банки в июле нарастили чистую прибыль почти в два раза
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Москва, 20 августа 2020, 18:11 — REGNUM Чистая прибыль российских банков в январь-июль 2020 года составила 761 млрд рублей.В источнике
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