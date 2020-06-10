Коронавирус
Вести.RuРоссийские банки в мае получили мизерную прибыль
Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
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с чего всё началось
Российские банки на фоне пандемии коронавируса в мае получили рекордно низкую прибыль - на уровне 500 млн рублей. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.ТАСС03:23
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Общество
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин
Российская газета 04:41
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 08 июня в 14:09
Армия и оружие
Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США
ИА Красная Весна вчера в 13:21
Экономика
Для российских пенсионеров готовят новые льготы
На рассмотрение Государственной Думы поступили законопроекты, устанавливающие новые льготы для пенсионеров.
РИА Оренбуржье вчера в 07:22
Происшествия
В полиции опровергли информацию, что Ефремов был в машине не один
Московская полиция официально опровергла информацию о том, что актер Михаил Ефремов был в машине не один в момент ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.
ТАСС 04:44
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Уже завтра в Омской области могут ужесточить режим самоизоляции
Карантинный режим в Омской области могут ужесточить.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:59
Футбол
Смолов может остаться в «Сельте» и заключить новый контракт
Нападающий сборной России Федор Смолов может остаться в испанской "Сельте" и заключить новый контракт с клубом.
Газета.Ru 04:38
Происшествия
По центру Екатеринбурга прокатилась молодежь в бассейне
По проспекту Ленина в Екатеринбурге проехалась компания из двух девушек и двух парней в маленьком бассейне и под громкую музыку.
Российская газета 02:58
Гаджеты
Вместимость накопителей Samsung 870 QVO SSD составит до 8 Тбайт
Нынешним летом компания Samsung анонсирует твердотельные накопители семейства 870 QVO SSD: информация о новинках оказалась обнародована на сайте онлайнового магазина Amazon.
3DNews вчера в 09:08
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул.
StarHit.ru вчера в 14:03
Общество
Протестующие в США снесли памятник Колумбу и выбросили его в озеро
Журналистская правда 04:19
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Экономика
Минфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице
Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.
Известия вчера в 10:00
Происшествия
Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Армия и оружие
В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири
Российская газета 08 июня в 05:05
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
Происшествия
Юрист Резник рассказал о возможном условном наказании Ефремова
Юрист предположил, что виновный в смертельном ДТП Ефремов может получить условный срок в суде.
ПолитРоссия 04:50
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Политика
Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость
Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.
REGNUM 02:57
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com вчера в 08:10
Армия и оружие
Дезинфекцию полевого госпиталя в Чите проводят войска химзащиты
Войска химзащиты ВВО три раза в день проводят дезинфекцию полевого госпиталя, размещённого в посёлке Каштак под Читой для помощи с лечением больных COVID-19.
Zabnews.ru 02:16
Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Политика
Порошенко приехал на допрос в ГБР
Киев, 10 июня 2020, 11:29 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили 10 июня журналисты telegram-канала «Наблюдатель».
REGNUM 04:29
Происшествия
В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре
Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37