Российские банки на фоне пандемии коронавируса в мае получили рекордно низкую прибыль - на уровне 500 млн рублей. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).

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