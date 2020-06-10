Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссийские банки в мае получили мизерную прибыль

Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
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с чего всё началось

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Российские банки на фоне пандемии коронавируса в мае получили рекордно низкую прибыль - на уровне 500 млн рублей. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ТАСС03:23

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Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

РБК04:33

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

ТАСС03:23

Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Вести.Ru03:51

Прибыль банков в мае стала рекордно низкой

Газета.Ru03:41

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Интерфакс03:37

Банки в мае получили рекордно низкую прибыль в 0,5 млрд рублей

ПРАЙМ03:28

Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае

Коммерсантъ04:00
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин

Российская газета 04:41
117
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 08 июня в 14:09
166
Армия и оружие

Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США

ИА Красная Весна вчера в 13:21
3
Экономика

Для российских пенсионеров готовят новые льготы

На рассмотрение Государственной Думы поступили законопроекты, устанавливающие новые льготы для пенсионеров.
РИА Оренбуржье вчера в 07:22
211
Происшествия

В полиции опровергли информацию, что Ефремов был в машине не один

Московская полиция официально опровергла информацию о том, что актер Михаил Ефремов был в машине не один в момент ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.
ТАСС 04:44
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
181
Кино

Бекмамбетов и Universal Pictures выпустят пять screenlife-фильмов

Piter.tv 02:14
1
Общество

Уже завтра в Омской области могут ужесточить режим самоизоляции

Карантинный режим в Омской области могут ужесточить.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:59
37
Футбол

Смолов может остаться в «Сельте» и заключить новый контракт

Нападающий сборной России Федор Смолов может остаться в испанской "Сельте" и заключить новый контракт с клубом.
Газета.Ru 04:38
Происшествия

По центру Екатеринбурга прокатилась молодежь в бассейне

По проспекту Ленина в Екатеринбурге проехалась компания из двух девушек и двух парней в маленьком бассейне и под громкую музыку.
Российская газета 02:58
84
Гаджеты

Вместимость накопителей Samsung 870 QVO SSD составит до 8 Тбайт

Нынешним летом компания Samsung анонсирует твердотельные накопители семейства 870 QVO SSD: информация о новинках оказалась обнародована на сайте онлайнового магазина Amazon.
3DNews вчера в 09:08
Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул.
StarHit.ru вчера в 14:03
320
Общество

Протестующие в США снесли памятник Колумбу и выбросили его в озеро

Журналистская правда 04:19
Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
86
Экономика

Минфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице

Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.
Известия вчера в 10:00
3
Происшествия

Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
2
Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
1,5K
Армия и оружие

В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири

Российская газета 08 июня в 05:05
1,7K
Политика

Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»

Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
233
Происшествия

Юрист Резник рассказал о возможном условном наказании Ефремова

Юрист предположил, что виновный в смертельном ДТП Ефремов может получить условный срок в суде.
ПолитРоссия 04:50
53
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
1K
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
150
Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
178
Политика

Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость

Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.
REGNUM 02:57
3
Общество

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
398
Здоровье

Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции

Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com вчера в 08:10
92
Армия и оружие

Дезинфекцию полевого госпиталя в Чите проводят войска химзащиты

Войска химзащиты ВВО три раза в день проводят дезинфекцию полевого госпиталя, размещённого в посёлке Каштак под Читой для помощи с лечением больных COVID-19.
Zabnews.ru 02:16
2
Экономика

С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств

Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
39
Политика

Порошенко приехал на допрос в ГБР

Киев, 10 июня 2020, 11:29 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили 10 июня журналисты telegram-канала «Наблюдатель».
REGNUM 04:29
Происшествия

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
1K
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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