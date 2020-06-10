Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Набиуллина подчеркнула, что за пять месяцев банки получили 561 млрд рублей, большая часть из которых поступила за первые три месяца.

Кино HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. 163

Происшествия СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 267

Политика Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. 144

Экономика ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии Мировая экономика, даже в отсутствие второй волны пандемии и новых ограничений, сократится в 2020 году на 6%, в случае же повторной вспышки спад усилится до 7,6%, следует из обновленного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 18

Технологии Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 30

Общество Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения снять первыми Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что улучшение эпидемической обстановки в городе позволяет ставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии ряда действующих из-за COVID-19 ограничений. 259

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 39

Здоровье В Литве волнуются из-за коронавируса в Калининградской области В Калининградской области, по состоянию на среду, 10 июня 2020 года, насчитывается 1904 случая заболевания коронавирусом, из них, 912 активных, то есть, люди ещё болеют. 4

Политика Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией Граница РФ и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль и будет возможность для снятия существующих из-за нее ограничений для возобновления как авиа, так и других видов сообщения между двумя странами, это может произойти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям. 12

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,2K