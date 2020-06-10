Экономика

Газета.RuГазета.RuПрибыль банков в мае стала рекордно низкой

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Набиуллина подчеркнула, что за пять месяцев банки получили 561 млрд рублей, большая часть из которых поступила за первые три месяца.
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Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

РБК04:33

Банки в мае получили рекордно низкую прибыль в 0,5 млрд рублей

ПРАЙМ03:28

Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Вести.Ru03:51

Прибыль банков в мае стала рекордно низкой

Газета.Ru03:41

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

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Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае

Коммерсантъ04:00

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

ТАСС03:23
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Происшествия

Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте

Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест на срок до 9 августа.
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Кино

HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
Газета.Ru 02:47
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Происшествия

Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего

Известия 12:38
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx

Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными.
Ведомости 11:00
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Происшествия

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
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Политика

Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
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Экономика

ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии

ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии Мировая экономика, даже в отсутствие второй волны пандемии и новых ограничений, сократится в 2020 году на 6%, в случае же повторной вспышки спад усилится до 7,6%, следует из обновленного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Коммерсантъ 10:56
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Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
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Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru вчера в 08:16
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Наука

Найден носорогий дракон, которого не видели 130 лет

Получившая в 1933 году название Harpesaurus modiglianii ящерица не встречалась никому на протяжении 130 лет.
Популярная механика вчера в 11:47
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
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Общество

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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что улучшение эпидемической обстановки в городе позволяет ставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии ряда действующих из-за COVID-19 ограничений.
DP.RU 04:53
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Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
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Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
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Происшествия

В Новой Москве обвалился автомобильный мост

По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
РБК 12:45
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Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 15 июня

Ограничительные меры на всей территории Архангельской области продлеваются до 15 июня 2020 года. Полный текст можно прочитать здесь.
Двина Сегодня 11:09
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Происшествия

Жириновский попросил для Ефремова строгого наказания

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Здоровье

В Литве волнуются из-за коронавируса в Калининградской области

В Калининградской области, по состоянию на среду, 10 июня 2020 года, насчитывается 1904 случая заболевания коронавирусом, из них, 912 активных, то есть, люди ещё болеют.
Русский Запад 11:05
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Политика

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Граница РФ и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль и будет возможность для снятия существующих из-за нее ограничений для возобновления как авиа, так и других видов сообщения между двумя странами, это может произойти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям.
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Футбол

Экс-голкипер ЦСКА и «Анжи» Помазан продолжит карьеру в Белоруссии

Матч ТВ 12:58
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Президент Турции попросил Путина разрешить россиянам отдых в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил турецкой прессе, что ведет переговоры с российским лидером по поводу приезда туристов.
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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