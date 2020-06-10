Экономика
Газета.RuПрибыль банков в мае стала рекордно низкой
Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Набиуллина подчеркнула, что за пять месяцев банки получили 561 млрд рублей, большая часть из которых поступила за первые три месяца.
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Происшествия
Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте
Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест на срок до 9 августа.
Известия 10:25
Кино
HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
Газета.Ru 02:47
Общество
Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx
Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными.
Ведомости 11:00
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
Политика
Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Экономика
ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии
ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии Мировая экономика, даже в отсутствие второй волны пандемии и новых ограничений, сократится в 2020 году на 6%, в случае же повторной вспышки спад усилится до 7,6%, следует из обновленного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Коммерсантъ 10:56
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru вчера в 08:16
Наука
Найден носорогий дракон, которого не видели 130 лет
Получившая в 1933 году название Harpesaurus modiglianii ящерица не встречалась никому на протяжении 130 лет.
Популярная механика вчера в 11:47
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
Общество
Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения снять первыми
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что улучшение эпидемической обстановки в городе позволяет ставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии ряда действующих из-за COVID-19 ограничений.
DP.RU 04:53
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com 04:27
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
В Новой Москве обвалился автомобильный мост
По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
РБК 12:45
Здоровье
Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 15 июня
Ограничительные меры на всей территории Архангельской области продлеваются до 15 июня 2020 года. Полный текст можно прочитать здесь.
Двина Сегодня 11:09
Здоровье
В Литве волнуются из-за коронавируса в Калининградской области
В Калининградской области, по состоянию на среду, 10 июня 2020 года, насчитывается 1904 случая заболевания коронавирусом, из них, 912 активных, то есть, люди ещё болеют.
Русский Запад 11:05
Политика
Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией
Граница РФ и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль и будет возможность для снятия существующих из-за нее ограничений для возобновления как авиа, так и других видов сообщения между двумя странами, это может произойти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям.
РИА Новости 09:23
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Политика
Президент Турции попросил Путина разрешить россиянам отдых в Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил турецкой прессе, что ведет переговоры с российским лидером по поводу приезда туристов.
Тонкости туризма 05:09
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28