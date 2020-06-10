Экономика
Народные новостиЦБ сообщил о рекордно низкой прибыли российских банков в мае
В мае прибыль российских банков составила 0,5 млрд рублей и была рекордно низкой, подчеркнула Набиуллина. Глава ЦБ добавила, что уровень кредитной нагрузки населения по итогам первых пяти месяцев текущего года достиг 11%, однако качество кредитов нормальное.
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Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.
РИА Новости 08:35
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Происшествия
ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
Порядка 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения было выписано актеру Михаилу Ефремову в 2019-2020 годах, сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин в эфире телеканала "Россия-1".
Российская газета 08:04
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Экономика
Российские госкомпании закупят отечественный софт на 80 млрд рублей
Госкомпании собираются до 2021 года закупить отечественное программное обеспечение на 80 млрд рублей в рамках импортозамещения.
Известия 09:18
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Происшествия
Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
МР7.ру вчера в 14:36
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Политика
США проинформировали Германию о намерении сократить военный контингент
Берлин проинформирован о намерении Вашингтона сократить воинский контингент в Германии, окончательного решения нет, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
РИА Новости 08:20
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
Общество
Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
Lenta.ru 06:14
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Религия
Освящение главного воинского храма России перенесут
Процедуру освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» перенесли с Дня Скорби 22 июня на 14 июня, 10 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на настоятеля храма.
ИА Красная Весна 08:56
Политика
Лукашенко поручил «привести в чувства» белорусских частников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал владельцев частных компаний "буржуями" и поручил профильным госструктурам "привести их в чувства" за счет проверок бизнеса.
РИА Новости 09:01
Политика
Еврокомиссия: РФ и КНР вели «дезинформационные кампании» в пандемию
Авторы документа утверждают, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай», задействованы в операциях влияния и дезинформационных кампаниях на территории ЕС и в других странах мира.
REGNUM 07:08
Происшествия
Адвокаты Михаила Ефремова отказались общаться с прессой
Адвокаты ставшего виновником смертельного ДТП актера Михаила Ефремова отказались общаться с прессой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:12
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
Российская газета 03:07
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер 08 июня в 01:47
Политика
В Пензенской области назвали дату выборов губернатора
Выборы губернатора Пензенской области состоятся 13 сентября.
ПензаСМИ 05:10
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Кино
Как выглядят представители новых рас в продолжении «Ведьмака»
Российская газета 09:20
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая затронуло мое сердце», – говорит Киану Ривз.
Evo-rus.com вчера в 13:20