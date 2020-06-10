В мае прибыль российских банков составила 0,5 млрд рублей и была рекордно низкой, подчеркнула Набиуллина. Глава ЦБ добавила, что уровень кредитной нагрузки населения по итогам первых пяти месяцев текущего года достиг 11%, однако качество кредитов нормальное.

ЦБ сообщил о рекордно низкой прибыли российских банков в мае

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