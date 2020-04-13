Экономика
Газета.RuРоссийские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов
В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
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с чего всё началось
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.РБК13:17
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Общество
Глава ВОЗ заявил, что без вакцины остановить коронавирус невозможно
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что полностью остановить распространение коронавируса можно будет только при наличии эффективной вакцины, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 14:30
Общество
Тестирование на антитела к коронавирусу запускают в Москве
В Москве с 14 апреля начнут делать анализы на выявление антител к коронавирусу нового типа, сообщает ТАСС.
РИАМО 14:42
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
Lenta.ru 07:18
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Энергетика
Shell отказался от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Игры
Ремейк Resident Evil 4 станет самым масштабным
Буквально вчера появилась информация о стартовавшей разработке ремейка Resident Evil 4, как в сети сразу начали появляться утечки от разных источников.
The GEEK 10:50
Общество
В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга
«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
RT на русском 13:51
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Вены
Коммерсантъ вчера в 20:18
Общество
Академик спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Космос
Экипаж «Союза МС-16» Анатолия Иванишина перешел на МКС
В соответствии с программой полета Международной космической станции 17 апреля 2020 года планируется возвращение экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки и астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессики Меир.
Областная газета (г. Иркутск) 09 апреля в 23:33
Общество
В доме престарелых Вязьмы у 86 человек подозревают коронавирус
Как стало известно «Регион online», всего тесты взяли у 306 человек. У одного диагноз подтвердился, у 86 подозрения на заражения.
Регион online вчера в 11:31
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Происшествия
Вблизи Чернобыльской АЭС заметили верховые пожары
РИА Новости 16:05
Футбол
Инсинье прекратил сотрудничество с Райолой
Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье расторг соглашение с агентом Мино Райолой.
Бомбардир.ру 15:07
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о своей зарубежной недвижимости
Иосиф Пригожин рассказал, что у него есть дача в Швейцарии. Но стоит она, по словам продюсера, дешевле, чем «сарай на Рублёвке».
News.ru 00:35
Финансы
Рубль начал расти по отношению к евро и доллару США
Открытие торгов Московской биржи показало рост рубля по отношению к двум основным валютам.
Карелинформ 07:00
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Экономика
ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян
ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
Гаджеты
Google продаёт свои флагманские смартфоны с огромными скидками
Google не стала дожидаться анонса новых доступных смартфонов Pixel и опустила цены на текущее поколение, причём очень существенно.
iXBT.com 13:16
Общество
Россиянам стало доступно приложение для выдачи цифровых пропусков
В субботу в магазинах приложений App Store и Google Play появилось разработанное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ приложение, с помощью которого находящиеся на карантине россияне смогут получить пропуск в виде QR-кода для выхода из дома.
Московский Комсомолец вчера в 09:58
Здоровье
Китай опасается второй волны пандемии коронавируса
По мнению Вэньхуна, исключить вероятность начала второй волны пандемии можно было бы только при условии, что все мировые державы сумеют справиться со смертоносной заразой до начала осени, что пока выглядит нереалистично, так как наличие коронавируса зафиксировано в том числе в Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии, где он только набирает силу.
Журналистская правда 03:35