Экономика
Газета.RuРоссийские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов
В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
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с чего всё началось
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.РБК13:17
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Спорт-Экспресс 17:45
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Общество
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды
Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
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В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
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ЦИК опубликовал буклет с разъяснениями всех изменений в конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала на своем сайте информационный буклет "Поправки к конституции: почему это важно", в котором объясняются все выносимые на общероссийское голосование изменения в основном законе.
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Один из спорткаров Porsche 911 Speedster уйдёт с молотка
Porsche 911 Speedster, как ни крути, получился ценным для коллекционеров.
Драйв 13:13
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
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Известия 16:48
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В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
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Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
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Третий цифровой фестиваль Steam пройдёт в июне
Организатор The Game Awards Джефф Кили объявил третий фестиваль игр — он пройдёт с 9 по 14 июня, примерно в одно время с отменённой E3 2020.
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Столичные власти не планируют запрещать выезд из Москвы в другие регионы.
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Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
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В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
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Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
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Лучшая классическая фантастика ко Дню космонавтики
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
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Армия и оружие
В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара
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Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
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На Сахалине еще у четырех человек заподозрили заражение коронавирусом
Еще у четырех жителей Сахалина подозревают заболевание коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:32