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Российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает аналитическая компания Frank RG. Значения почти в триллион розничных ссуд являются с 2013 года рекордным показателем.
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с чего всё началось

Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению

В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.
РБКвчера в 13:17

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Российские банки в марте выдали кредитов на рекордные 920,6 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 15:32

Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов

Газета.Ruвчера в 15:50

Россияне за март оформили кредиты на рекордную сумму

Комсомольская правдавчера в 15:33

В марте банки выдали рекордное число кредитов

Российская газетавчера в 16:02

Россияне в марте взяли кредитов почти на триллион рублей

Эхо Москвывчера в 14:31

Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года

Фонтанка.Рувчера в 13:57

Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению

РБКвчера в 13:17
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Происшествия

В центре Саратова зарезали молодого мужчину

Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра.
FreeNews-Volga 01:05
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Экономика

Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов

Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.
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Здоровье

Минздрав рекомендовал подозревать коронавирус у всех пациентов с ОРВИ

При простуде с симптомами, схожими с коронавирусом, до получения результатов анализа врачам рекомендуют использовать комбинированные схемы лечения, включающие как препараты для лечения сезонных ОРВИ, так и лекарства, активные в отношении вируса, вызывающего COVID-19.
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Происшествия

В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

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Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
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Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости вчера в 10:22
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
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Общество

Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции

Профиль 12 апреля в 08:32
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Общество

В Москве 92 торговые точки выплатят штрафы за несоблюдение карантина

В Москве за три дня власти арестовали 92 торговые точки, нарушившие карантинные санитарно-эпидемиологические нормы, пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг.
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
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Происшествия

Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Жительница города Чебаркуль Челябинской области оштрафована судом на 30 тысяч рублей за размещение недостоверной информации о коронавирусе в соцсети, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:27
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Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Общество

Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат

Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
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Футбол

Жоау Мариу может покинуть «Локомотив»

ODDS.ru вчера в 11:37
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
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Здоровье

Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса

10 апреля руководитель ВОЗ отмечал, что некоторые страны планируют снять введённые ограничения и предупредил, что, если это произойдёт слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы».
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Происшествия

Челябинец предстанет перед судом за смертельный спарринг с другом

Доступ1 02:20
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Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49

В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
Регион 64 02:00
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Калмыкии

Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Республике Калмыкия.
ФАН 02:58
Общество

Четыре члена правительства Хакасии ушли на самоизоляцию

В Хакасии у сотрудника одного из министерств заподозрили заражение коронавирусом, из-за этого самоизолировались четыре члена правительства республики, которые с ним контактировали, сообщил в инстаграме глава региона Валентин Коновалов.
Интерфакс 01:35
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Происшествия

Более 80 человек выписаны из больницы в Коммунарке за сутки

Газета.Ru 02:42
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Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
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Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
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Биатлон

Хованцев: целое поколение российских биатлонистов воспитано на допинге

Целое поколение биатлонистов воспитано на этом.
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Происшествия

В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции

Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК вчера в 11:05
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