В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.

с чего всё началось

Российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает аналитическая компания Frank RG. Значения почти в триллион розничных ссуд являются с 2013 года рекордным показателем.

Происшествия В центре Саратова зарезали молодого мужчину Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра. 5

Экономика Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily. 772

Здоровье Минздрав рекомендовал подозревать коронавирус у всех пациентов с ОРВИ При простуде с симптомами, схожими с коронавирусом, до получения результатов анализа врачам рекомендуют использовать комбинированные схемы лечения, включающие как препараты для лечения сезонных ОРВИ, так и лекарства, активные в отношении вируса, вызывающего COVID-19. 178

Происшествия В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.

Общество У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии. 293

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 66

Политика Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом. 422

Общество В Москве 92 торговые точки выплатят штрафы за несоблюдение карантина В Москве за три дня власти арестовали 92 торговые точки, нарушившие карантинные санитарно-эпидемиологические нормы, пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг.

Общество В Россию привезли штамм коронавируса из США Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований. 260

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 88

Происшествия Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе Жительница города Чебаркуль Челябинской области оштрафована судом на 30 тысяч рублей за размещение недостоверной информации о коронавирусе в соцсети, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. 7

Общество Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. 498

Общество Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода. 200

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1,2K

Здоровье Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса 10 апреля руководитель ВОЗ отмечал, что некоторые страны планируют снять введённые ограничения и предупредил, что, если это произойдёт слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы». 4

Здоровье Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49 В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.

Здоровье Первый пациент с коронавирусом скончался в Калмыкии Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Республике Калмыкия.

Общество Четыре члена правительства Хакасии ушли на самоизоляцию В Хакасии у сотрудника одного из министерств заподозрили заражение коронавирусом, из-за этого самоизолировались четыре члена правительства республики, которые с ним контактировали, сообщил в инстаграме глава региона Валентин Коновалов. 2

Энергетика Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса. 5