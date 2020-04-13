Экономика
Политическая ЭкспертизаБанки выдали россиянам в марте рекордный объем кредитов
Российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает аналитическая компания Frank RG. Значения почти в триллион розничных ссуд являются с 2013 года рекордным показателем.
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с чего всё началось
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.РБКвчера в 13:17
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Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года
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