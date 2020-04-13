Экономика
Газета.RuРоссийские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов
В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
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с чего всё началось
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.РБКвчера в 13:17
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Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года
Фонтанка.Рувчера в 13:57
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Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
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В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
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Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
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Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
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Лукашенко: В Белоруссии никто от коронавируса не умер и не умрёт
Лукашенко призвал белорусов «даже не переживать», пообещав, что в стране никто от коронавируса не умрёт.
Национальная служба новостей вчера в 08:18
Авто
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На Youtube-канале AtchaCars опубликовали ролик, который позволяет сделать некоторые выводы об облике Hyundai Tucson новой генерации.
Новые автомобили вчера в 09:58
Политика
Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес "Новой газеты" в своем Telegram-канале.
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В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом
Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
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Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone
Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании.
Дождь вчера в 15:28
Экономика
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК".
Piter.tv вчера в 08:04
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В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию
Власти Хакасии отправили четырех членов республиканского правительства на самоизоляцию из-за контактов с человеком, у которого может быть выявлен коронавирус.
ТАСС 00:51
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
ТАСС вчера в 17:03
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль 12 апреля в 08:32
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Авто
Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин
Автоновости дня вчера в 12:10
Общество
Вирусолог назвал возможную дату появления вакцины от коронавируса
Альтштейн надеется, что к концу 2020 или в начале 2021 года будут созданы кандидатные вакцины.
RT на русском вчера в 22:05
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,9 миллиона
В американском Университете Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты, заявили, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,9 млн, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 16:07
Происшествия
В сутки в Иркутской области делают около 2 тысяч тестов на коронавирус
На оперативном штабе Законодательного собрания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции обсудили возможность поголовного тестирования на COVID 19.
КП - Иркутск 01:34
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Транспорт
В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок
Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.
АСТВ 01:09
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
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Авто
Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за пять лет
Батарейный паркетник Maple 30X вышел на китайский рынок с ценами от 68 800 до 79 800 юаней (715 700–830 130 рублей), подтвердив, что модели «кленового» бренда будут недорогими электроверсиями автомобилей Geely.
Драйв вчера в 04:49
Экономика
Товарооборот между Россией и КНР в I квартале 2020 года вырос на 3,4%
Товарооборот между Россией и Китаем за I квартал 2020 года увеличился на 3,4% и составил $25,35 млрд.
RT на русском 00:54
Происшествия
В центре Саратова зарезали молодого мужчину
Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра.
FreeNews-Volga 01:05
Происшествия
В Хабаровском крае завели уголовное дело на нарушителя карантина
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края, которая подозревается в нарушении карантина по коронавирусу и заражении людей, сообщил журналистам зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
РИА Новости 01:25
Наука
Вебинар-квест проведут в Плехановском университете
В Российском экономическом университете имени Георгия Плеханова 21 апреля проведут в режиме онлайн вебинар-квест «Эксперт онлайн».
Замоскворечье вчера в 07:44