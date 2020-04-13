Экономика
РБКРоссийские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:05, Ашберн
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Народные новости вчера в 08:38
Общество
Раскрыта роль Путина в соглашении ОПЕК+ по нефти
Министр энергетики России Александр Новак раскрыл роль российского лидера Владимира Путина в соглашении стран ОПЕК+ по нефти в интервью программе «Вести», опубликованной на сайте телеканала «Россия 1». Новак подчеркнул, что российский президент сыграл в заключении соглашения очень важную, ключевую роль.
Lenta.ru 14:18
Общество
В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены
В Москве отменили праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены советскими войсками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
РБК 15:01
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Здоровье
Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
Общество
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
Политика
Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу
Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.
Газета.Ru 14:53
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Экономика
Порядок индексации пенсий после увольнения
После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.
Новости Василеостровского района Санкт-Петербурга 02:52
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 11 апреля в 10:09
Общество
В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию
Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию.
REGNUM 13:15
Гаджеты
Приложение Google Phone стало доступно для других смартфонов
Проверить поддерживается ли смартфон можно только через Google Play, когда при попытке установки приложения Google Phone.
Astera 14:57
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Российская газета 08:57
Авто
Очень редкая «Волга»: полноприводный ГАЗ 24-95, который был у Брежнева
Дизайн "приподнятой" "Волги" мало отличался от донорской ГАЗ 24, разве что решетка радиатора практически повторяла "гриль" ГАЗ 21.
Российская газета 07:05
Здоровье
В Сыктывкаре и Ухте будут делать тесты на коронавирус
Республика Коми получила три аппарата для проведения тестов на наличие COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.
Моя Воркута 14:23
Авто
Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн автомобилей
Автоновости дня 12:10
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Политика
Пушков раскрыл роль России на мировой арене
В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 22:51
Футбол
Федор Смолов оказал помощь московской станции скорой помощи
Как сообщает официальный Twitter сборной России, Смолов перечислил средства на счет станции скорой помощи.
Вести.Ru 06:06
Здоровье
В Сочи 15 медиков заразились коронавирусом
По состоянию на понедельник, 13 апреля, в Сочи 15 медработников заразились коронавирусом.
СочиСтрим 06:55
Футбол
Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам
В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU 07:48
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара – 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50