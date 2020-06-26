Финансы
РБКРоссийские банки вернулись к наращиванию запасов золота
На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т. Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ. Банк увеличил запас драгметаллов на 5,4 т, отмечает Осадчий, ссылаясь на оборотную ведомость организации.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости вчера в 17:54
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Хоккей
Овечкин вошел в тройку лучших первых номеров драфта НХЛ с 1980 года
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин занял третье место в списке лучших первых номеров драфта НХЛ с 1980 года, составленном журналистами сайта лиги.
РИА Новости вчера в 15:03
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
Политика
Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
RT на русском вчера в 16:59
Футбол
«Валенсия» уступила «Эйбару», Черышев вышел на замену
Спорт-Экспресс вчера в 15:27
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
Интернет
Опубликован рейтинг самых быстрых видеокарт среднего класса
По итогу, эксперты пришли к выводу, что наилучшим вариантом для покупки в среднебюджетном сегменте будет GeForce RTX 2060 - она показала самую достойную и приятную производительность при абсолютно всех проведенных тестах.
Ferra 23 июня в 12:35
Общество
Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства»
Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса.
REGNUM вчера в 22:39
Игры
Релиз Tales of Arise отложен. Bandai Namco показала новый скриншот
REGNUM вчера в 16:40
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:07
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Здоровье
В ЕС рекомендовали к продаже первое лекарство при коронавирусе
Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить в Евросоюзе продажу первого лекарства при коронавирусе.
РЕН ТВ вчера в 09:52
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
В ходе парада Победы на Красной площади в честь 75-летия Победы были впервые продемонстрированы тяжелая огнеметная система ТОС-2, а также модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Информацию передает агентство РИА Новости.
Военное дело 24 июня в 06:12
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
Интернет
Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей
Генеральный директор Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании сообщил о новой функции, которая будет отвечать за автоматическое удаление истории местоположений и поиска в своих сервисах.
Piter.tv вчера в 07:26
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru вчера в 09:36
Футбол
Михаил Боярский в матче со «Спартаком» поставил на победу «Уфы»
Башинформ вчера в 22:50
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК вчера в 10:21
Гаджеты
В Сети появились слухи, что iPhone 12 выпустят без зарядки и наушников
В Сети поползли слухи, что новые модели iPhone в комплекте не будут иметь зарядного устройства и наушников.
Невские Новости вчера в 22:45
Армия и оружие
В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Установка ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступательным шагом, заявил в четверг командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
РИА Новости вчера в 12:58
Космос
В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун
Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews вчера в 00:45
Политика
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства".
РИА Новости вчера в 11:38
Авто
Автомобили с пробегом подешевели в России
32CARS.ru вчера в 06:39