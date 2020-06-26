Экономика
РБКРоссийские банки вернулись к наращиванию запасов золота
На 1 июня показатель достиг 312,36 млрд руб. В пересчете на золото прирост за прошлый месяц составил 6,2 т, или 8,45% по сравнению с апрелем, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Увеличение запасов в тоннах произошло впервые после шести месяцев сокращения.
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Страховка от кризиса: Зачем российские банки активно скупают золото
Национальная служба новостей03:54
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
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РИА Новости вчера в 17:54
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Газета.Ru 02:13
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Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
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Появился новый трейлер Cyberpunk 2077
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Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
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Лукашенко заявил, что москвичи активно скупают жилье в Минске
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В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
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ЦИК: явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%
В Центризбиркоме заявили, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день составила 9,2 процента.
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Стало известно, как россияне проведут летний отпуск в 2020 году
Рейтинг выбранных городов выглядел бы следующим образом: Санкт-Петербург Казань Краснодар Москва Волгоград Ростов-на-Дону Новосибирск Екатеринбург Красноярск Нижний Новгород Самара Уфа Воронеж Пермь Челябинск Омск При этом аналитики установили, что в случае открытия границ страны, планы россиян на отпуск изменятся.
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Общество
В Steam началась летняя распродажа
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В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
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