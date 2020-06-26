Экономика

РБКРБКРоссийские банки вернулись к наращиванию запасов золота

На 1 июня показатель достиг 312,36 млрд руб. В пересчете на золото прирост за прошлый месяц составил 6,2 т, или 8,45% по сравнению с апрелем, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Увеличение запасов в тоннах произошло впервые после шести месяцев сокращения.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Российские банки вновь стали вкладываться в золото

Новый День04:16

Страховка от кризиса: Зачем российские банки активно скупают золото

Национальная служба новостей03:54

ВТБ в мае увеличил запасы золота на 5,4 тонны

Интерфаксвчера в 11:18

Российские банки впервые с октября 2019 года нарастили вложения в золото

ПРАЙМ01:50

Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота

Банки.ру01:38

Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота

РБКвчера в 23:30

Российские банки начали увеличивать запасы золота

АБН03:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Экономика

«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
Интерфакс 05:27
5
Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
601
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
380
Футбол

Матч «Тамбова» с «Зенитом» пройдёт без зрителей

Поединок между «Тамбовом» и «Зенитом» состоится 1 июля.
Vprognoze.ru 04:55
Футбол

Гончаренко вернулся в Москву для обсуждения своего будущего в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сегодня вернулся в Москву, чтобы обсудить своего будущее с руководством «армейцев».
ProstoProSport 05:40
Политика

Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам

Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
4,6K
Политика

Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Газета.Ru 04:43
505
Общество

Глава избиркома выиграла квартиру при голосовании

Выяснилось, что розыгрыш проводился в рамках голосования по поправкам к Конституцию России, победительница оказалась председателем избирательного участка в поселке Лузино.
Брянские новости 05:14
71
Армия и оружие

В Москве заметили, что военный бюджет НАТО в 20 раз больше, чем у РФ

Россия, напомнил дипломат, не раз предлагала взаимные шаги по по снижению военной напряженности, однако реакции на эти инициативы нет.
REGNUM 05:46
Политика

В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова

Случай с попыткой "двойного" голосования по поправкам в конституцию журналиста Павла Лобкова не ставит под сомнение легитимность процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,9K
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочкой устроили фотосет в купальниках

Лера Кудрявцева вместе с маленькой дочерью Машей в этом году отдыхает на отечественном курорте.
Bimru.ru 04:26
3
Общество

На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений

Известия 00:58
29
Армия и оружие

Индия срочно закупит российские истребители

Lenta.ru 05:38
1
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Общество

Диетолог назвала допустимое количество черешни в день

Газета.Ru 02:13
21
Происшествия

СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
4
Футбол

Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»

20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
РБК 04:54
Космос

Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

ИА Красная Весна вчера в 00:36
6
Игры

Появился новый трейлер Cyberpunk 2077

РИА Новости вчера в 15:27
34
Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
99
Общество

Лукашенко заявил, что москвичи активно скупают жилье в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне проявляют большой интерес к покупке белорусской недвижимости, в частности квартир, и этот спрос привел к их удорожанию.
ТАСС 05:52
4
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
4
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской обвинила мать в том, что та разрушила их семью

Припомнила Плаксина и предыдущие интервью Успенской, в которых та негативно отзывалась не только о дочери, но и о бывшем муже.
Вокруг ТВ 05:35
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
2,2K
Общество

ЦИК: явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%

В Центризбиркоме заявили, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день составила 9,2 процента.
Парламентская газета 05:16
88
Путешествия

Стало известно, как россияне проведут летний отпуск в 2020 году

Рейтинг выбранных городов выглядел бы следующим образом: Санкт-Петербург Казань Краснодар Москва Волгоград Ростов-на-Дону Новосибирск Екатеринбург Красноярск Нижний Новгород Самара Уфа Воронеж Пермь Челябинск Омск При этом аналитики установили, что в случае открытия границ страны, планы россиян на отпуск изменятся.
Кубань-Информ 02:47
5
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
328
Общество

В Steam началась летняя распродажа

Распродажа завершится девятого июля в 20:00 мск. Пользователям будут доступны особые очки на этот период.
Evo-rus.com 03:36
3
Общество

В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
173
Как работают Яндекс.Новости?
Главное