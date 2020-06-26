Экономика
РБКРоссийские банки вернулись к наращиванию запасов золота
На 1 июня показатель достиг 312,36 млрд руб. В пересчете на золото прирост за прошлый месяц составил 6,2 т, или 8,45% по сравнению с апрелем, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Увеличение запасов в тоннах произошло впервые после шести месяцев сокращения.
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Новгородские ведомости 03:45
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В Югре коронавирусной инфекцией заболели уже 7837 человек. За последние сутки прирост составил 295 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
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Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру вчера в 11:10
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Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Экономика
McCain готовится локализовать производство под Тулой
McCain готовится локализовать производство под Тулой В России может появиться новый крупный производитель картофеля фри.
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
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Коммерсантъ вчера в 13:10
Здоровье
Онколог назвал вызывающий рак продукт
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Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
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Общество
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Lenta.ru 02:47
Общество
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Армия и оружие
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В интервью агентству «Интерфакс» представитель госкорпорацити «Ростех» сообщил о завершении разработок новых средств поражения для истребителей пятого поколения Су-57.
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Общество
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