Экономика
РБКРоссийские банки вернулись к наращиванию запасов золота
На 1 июня показатель достиг 312,36 млрд руб. В пересчете на золото прирост за прошлый месяц составил 6,2 т, или 8,45% по сравнению с апрелем, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Увеличение запасов в тоннах произошло впервые после шести месяцев сокращения.
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Страховка от кризиса: Зачем российские банки активно скупают золото
Национальная служба новостей03:54
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Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
WSJ узнала о планах США по поглощению Ericsson для победы над Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
РБК 01:50
Общество
Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%
Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Здоровье
Голикова поручила пересмотреть планы модернизации первичной медпомощи
В августе 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить принципы модернизации первичного звена, а затем разработать региональные программы.
РБК 04:17
Шоу-бизнес
Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу
Актриса Кристина Асмус опровергла слухи об участии в YouTube-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони "Comment Out", заданием которого якобы была публикация поста о разводе с Гариком Харламовым.
Газета.Ru 03:58
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Игры
Появилась новая информация об игровом процессе и мультиплеере Diablo IV
Ирвайн, США, 26 июня 2020, 09:16 — REGNUM Компания Blizzard опубликовала новую информациюо проекте игры Diablo IV.
REGNUM 02:16
Шоу-бизнес
Кудрявцева с дочерью устроили показ бикини на пляже Адлера
На Кудрявцевой одето черное бикини в горошек, а на годовалой дочери — в полоску. Публикацию телеведущая назвала "Мое счастье".
Экономика сегодня 03:07
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК вчера в 01:02
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Футбол
ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника
ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru вчера в 14:02
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
РБК вчера в 20:17
Здоровье
В Пермском крае выявили 58 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция была диагностирована еще у 58 человек – заболели 19 мужчин, 37 женщин и два ребёнка.
Рифей-Пермь 03:43
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Общество
Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
Футбол
Бюджет «Ротора» не увеличится после выхода команды в РПЛ
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с игроками "Ротора" сообщил, что бюджет клуба останется на прежнем уровне.
Soccer.ru вчера в 12:59
Игры
Известно, почему игру Marvel’s Avengers раскритиковали
Недавно сотрудники студии Square Enix продемонстрировали общественности некоторые кадры новой игры Marvel’s Avengers, однако пользователи раскритиковали трейлер.
Vevby.ru вчера в 14:40
Авто
С 1 июля российских водителей ждут три нововведения
Автоэксперты напомнили о самых важных нововведениях, которые ждут российских водителей с 1 июля 2020 года.
Ютазинская новь 23 июня в 03:34
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09
Шоу-бизнес
Дочь Успенской призвала мать «очнуться и прозреть»
Под фотографией дочь артистки призвала мать прозреть и трезво оценить свои поступки.
Слово и Дело 03:09
Общество
Тунис не открыл границ для российских гостей
Тунис, 25 июня 2020, 23:24 — REGNUM Закрытые ранее из-за пандемии границы Туниса открылись, но не для всех стран, передаёт 25 июня Mosaique FM.
REGNUM вчера в 16:24
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России
Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
Газета.Ru вчера в 04:29