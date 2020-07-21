Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

с чего всё началось

Российские банки во II квартале 2020 года выдали 2,54 млн потребительских кредитов, что на 45,3% меньше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в июне по сравнению с маем отмечен рост выдачи потребкредитов на 20,7% - до 1,03 млн.

Российские банки во II квартале выдали на 45,3% меньше потребкредитов

Армия и оружие Асад восстанавливает железнодорожное сообщение между городами Сирии По словам главы Минтранса Сирийской Арабской Республики Али Хаммуда, возобновление железнодорожного сообщения сделает граждан страны мобильнее и позволит увеличить доходы населения.

Политика Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. 1K

Космос Специалисты SpaceX впервые поймали обе половины обтекателя Falcon 9 Отмечается, что старт должен был состояться неделей ранее, но специалисты компании за день до запуска отложили его, чтобы провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9. Falcon 9 / © SpaceX SpaceX старается найти как можно больше способов повторного использования элементов ракет, что могло бы значительно снизить стоимость запусков. 7

Общество Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот. 639

Общество NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. 94

Общество В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей в столице до 4350, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб. 1,5K

Политика Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России. 141

Шоу-бизнес Пышка Ребел Уилсон, похудев на 18 кг, носит облегающие костюмы 18 кг Ребел уже сбросила и теперь не стесняется позировать для фото в обтягивающем костюме.

Армия и оружие Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене.

Политика Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2» Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.

Общество Жители курской деревни высадили картошку для Путина Картофельное поле в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" Цитата из видео "Видеообращение к Президенту РФ В. В. Путину". vk.com / kukuevka_new Жители деревни высадили картошку в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" и сами вышли к грядкам с плакатами. 17