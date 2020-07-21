Экономика
ТАССРоссийские банки во II квартале выдали на 45,3% меньше потребкредитов
Российские банки во II квартале 2020 года выдали 2,54 млн потребительских кредитов, что на 45,3% меньше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в июне по сравнению с маем отмечен рост выдачи потребкредитов на 20,7% - до 1,03 млн.
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с чего всё началось
Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".РИА Новостивчера в 23:05
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Политика
Кремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира
Россия отказалась от идеи до 2024 года войти в пятерку крупнейших экономик мира из-за «неблагоприятной конъюнктуры».
Forbes 07:06
Армия и оружие
Асад восстанавливает железнодорожное сообщение между городами Сирии
По словам главы Минтранса Сирийской Арабской Республики Али Хаммуда, возобновление железнодорожного сообщения сделает граждан страны мобильнее и позволит увеличить доходы населения.
Экономика сегодня 07:35
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Здоровье
Губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в Норильске
ДЕЛА.ru вчера в 22:27
Общество
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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
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Космос
Специалисты SpaceX впервые поймали обе половины обтекателя Falcon 9
Отмечается, что старт должен был состояться неделей ранее, но специалисты компании за день до запуска отложили его, чтобы провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9. Falcon 9 / © SpaceX SpaceX старается найти как можно больше способов повторного использования элементов ракет, что могло бы значительно снизить стоимость запусков.
Naked Science 06:49
Общество
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Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
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Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru 11:00
Общество
NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий.
Российская газета вчера в 23:43
Общество
В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей в столице до 4350, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 16:14
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России
До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России.
Ридус 17:01
Игры
Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch
Goroday.ru 18 июля в 17:38
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
Футбол
Клопп: момент, когда «Ливерпуль» получит трофей, будет одним из самых важных в истории
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Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Государство финансово поддержит малый и средний бизнес и некоммерческие организации, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Размер выплат составит до 15 тысяч рублей.
Уфимские Заметки 07:17
Наука
Биологи из Гарварда раскрыли секрет появления мурашек на коже
Экономика сегодня 06:57
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Пышка Ребел Уилсон, похудев на 18 кг, носит облегающие костюмы
18 кг Ребел уже сбросила и теперь не стесняется позировать для фото в обтягивающем костюме.
Wday.ru 07:00
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене.
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Братья Руссо все еще готовы к экранизации «Секретных войн» для Marvel
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Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2»
Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.
ТАСС 19:00
Общество
Жители курской деревни высадили картошку для Путина
Картофельное поле в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" Цитата из видео "Видеообращение к Президенту РФ В. В. Путину". vk.com / kukuevka_new Жители деревни высадили картошку в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" и сами вышли к грядкам с плакатами.
REGNUM 09:59
Общество
Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов
Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29