Ставки пятнадцати крупнейших ипотечных банков России заметно снизились за неделю с 18 по 24 апреля на фоне изменения ключевой ставки и указа о субсидированных кредитах для россиян. Как сообщил ДОМ.РФ, снижение ипотечных ставок зафиксировали впервые за полтора месяца.

Российские банки впервые за полтора месяца снизили ставки по ипотеке

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