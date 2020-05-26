Финансы
ИзвестияРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли в 9,6 раз. Как пишет РБК, это рекордный показатель за последние шесть лет.
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Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе российскими банками рекордного объёма долларов
RT на русскомвчера в 08:14
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Политика
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского
Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом».
REGNUM 04:43
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
РБК вчера в 12:24
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Общество
Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня
В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
RT на русском 03:02
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Армия и оружие
Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео
Piter.tv вчера в 01:38
Политика
Идет война: Соловьев рассказал о нападках на Россию
Ранее телеведущий сообщил, что отказался от интервью с украинским журналистам Дмитрием Гордоном, поскольку не захотел беседовать с пропагандистом нацизма, передает URA.RU.
Утро.ru 06:42
Общество
Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
Общество
Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве.
Москва 24 вчера в 14:26
Происшествия
На Украине действовала банда киллеров из балканских стран
Пятеро подозреваемых задержаны В Печерске банда киллеров из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории.
SM News 05:00
Армия и оружие
Украинские силовики два раза за сутки нарушили режим тишины в ДНР
ИА Новороссия 04:33
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Фигурное катание
Сын Плющенко: «Хочу обыграть моего папу, чтобы быть еще популярнее. Я хочу пройти пять Олимпиад»
Папа четыре прошел, но он мог пятую пройти, но у него шуруп сломался.
Sports.ru 05:57
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Кино
Режиссёр «Логана» снимет «Индиану Джонса 5»
News.ru вчера в 04:55
Общество
Попова рассказала, как долго продлится масочный режим в России
Как отметил глава региона, люди с большой вероятностью могут подхватить вирус в общественных местах, поэтому в режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, приморцам придётся жить ещё долго.
Восток-Медиа 25 мая в 11:14
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля.
Народные новости 25 мая в 03:19
Здоровье
На Среднем Урале выявили еще 235 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 27 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 235 случаев выявления коронавируса.
REGNUM 03:49
Общество
Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете
Мировой суд Элисты прекратил производство по жалобе на вдову бывшего мэра Москвы Елену Батурину, которую обвинли в клевете.
Интерфакс 06:41
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия 25 мая в 19:03