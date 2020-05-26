Финансы
ИзвестияРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли в 9,6 раз. Как пишет РБК, это рекордный показатель за последние шесть лет.
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В марте этого года россияне сняли со своих счетов рекордную за шесть лет сумму
Эхо Москвы26 мая в 11:30
Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе российскими банками рекордного объёма долларов
RT на русском26 мая в 08:14
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Общество
Евгений Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для бизнеса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для бизнеса.
Областная газета вчера в 10:31
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Отчет губернатора Томенко «расколол» парламент Алтайского края пополам
Фракции Алтайского краевого законодательного собрания разделились «пополам» в своем отношении к отчету губернатора Виктора Томенко о работе регионального правительства в 2019 году.
Алтапресс 01:48
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Политика
В США приняли закон о санкциях против Китая
Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Lenta.ru 01:52
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Здоровье
Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm 26 мая в 16:08
Общество
Новосибирские власти обобщили и продлили антикоронавирусные меры
В Новосибирской области обобщили меры, которые должны принять юридические лица и индивидуальные предприниматели в период противодействия коронавирусу.
REGNUM 00:43
Общество
Boeing возобновил производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила приостановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости вчера в 19:59
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 26 мая в 10:05
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобской политики
Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
Вечерний курьер 01:36
Экономика
Вчера власти удвоили поддержку саратовских предпринимателей
Как сообщил председатель правительства Александр Стрелюхин, вчера глава региона Валерий Радаев одобрил третий пакет региональных мер поддержки в условиях эпидемии.
Saratovnews 02:36
Общество
Facebook и Twitter не расплатились за россиян
Основная проблема во взыскании штрафов с Twitter и Facebook в том, что компании не имеют юридической прописки в России, поэтому приставы при всем желании выполнить взыскание не смогут, говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
Коммерсантъ вчера в 11:57
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 вчера в 05:10
Экономика
В Ярославской области на кредитные каникулы ушли 1300 человек
Ярославль, 28 мая 2020, 08:23 — REGNUM В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек.
REGNUM 01:23
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Экономика
Курский регион не получит денег на снижение доходов бюджета
Курской области не достанется ничего. Это при том, что губернатор лично оценил потери бюджета в этом году в 10 миллиардов рублей.
Kurskcity.ru 26 мая в 22:48
Здоровье
Владислав Шапша: курс на оптимизацию медицины закончен
Руководитель области заверил, что курс на оптимизацию медицины закончен.
Kaluga-poisk.ru 01:45
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Происшествия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
В Чехове компания молодых людей провожала в армию своего товарища с музыкой и стрельбой в воздух.
Рамблер 02:29
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Общество
Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры
Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44