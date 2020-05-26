Финансы

ИзвестияИзвестияРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли в 9,6 раз. Как пишет РБК, это рекордный показатель за последние шесть лет.
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Банки ввезли в РФ рекордную сумму валюты. Биткоин тоже стал популярнее

РБКвчера в 09:52

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Lenta.ruвчера в 00:00

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

РИА Новостивчера в 04:13

Банки России ввезли в страну рекордное количество американской валюты

Life.ruвчера в 04:03

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Известиявчера в 02:08

Российские банки ввезли рекордный за шесть лет объем долларов

Коммерсантъвчера в 00:55

Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе российскими банками рекордного объёма долларов

RT на русскомвчера в 08:14
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Политика

Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru вчера в 16:25
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

Автосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются с 1 июня

Автосалоны и магазины непродовольственных товаров возобновят работу в Москве с 1 июня.
Вечерняя Москва 13:16
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился второй сын

Супруга российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в соцсети Instagram фотографию с новорожденным сыном, сообщает Газета.ru.
РИАМО 08:34
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Общество

Восемь новых случаев коронавируса зарегистрировали сегодня в Сахалинской области

Восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекции зарегистрировано в Сахалинской области.
АСТВ 20:03
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

BFM.ru 16:34
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Политика

Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Газета.Ru 10:17
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Авто

Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты

Дни24 25 мая в 03:08
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru 17:40
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 13:57
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 14:40
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Кино

Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей

Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
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Космос

«Еда в тюбиках — миф»: ставропольский космонавт Олег Скрипочка рассказал о жизни на МКС

Победа 26 15:05
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Единоборства

Боец UFC Петр Ян: высока вероятность, что в июле проведу титульный бой

РИА Новости 12:44
Здоровье

Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm вчера в 16:08
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
5,9K
Политика

В Турции опубликовали график возобновления полетов

Турецкие власти опубликовали полный план восстановления авиасообщения после завершения пандемии коронавируса.
Profi.travel 25 мая в 05:42
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Экономика

Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы

Подготовленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план восстановления европейского хозяйства призван в какой-то мере преодолеть обрушившиеся на Европу невзгоды.
Российская газета 09:09
2
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Космос

Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс

Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия 17:05
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Армия и оружие

The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию

В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
Недвижимость.RU 06:01
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Футбол

РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями

Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.
Российская газета 12:29
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Общество

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском 16:04
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Политика

Меркель назвала условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru 19:18
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Политика

Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
Известия 16:38
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
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Политика

В США назвали дату отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию

21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 19:18
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