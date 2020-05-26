Финансы

ИзвестияИзвестияРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли в 9,6 раз. Как пишет РБК, это рекордный показатель за последние шесть лет.
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В марте этого года россияне сняли со своих счетов рекордную за шесть лет сумму

Эхо Москвы11:30

Банки ввезли в РФ рекордную сумму валюты. Биткоин тоже стал популярнее

РБК09:52

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

РИА Новости04:13

Экономист объяснил закупку банками валюты и дал прогноз на курсы доллара и евро

Известия05:19

Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе российскими банками рекордного объёма долларов

RT на русском08:14

Российские банки ввезли рекордный за шесть лет объем долларов

Коммерсантъ00:55

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Lenta.ru00:00
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, животное помещено на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).
РИА Новости 12:01
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
1,5K
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
1,5K
Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
3,5K
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Авто

Kia выпустит бюджетный электромобиль

Kia планирует выпустить дешевый электрокар, который станет конкурентом Citroen Ami.
UfacityNews.ru 23 мая в 13:11
10
Экономика

Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
88
Происшествия

В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина

В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.
РБК 08:33
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Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
1,6K
Шоу-бизнес

Борис Моисеев рассказал, на что живет после ухода с большой сцены

StarHit.ru 04:00
9
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
1,8K
Общество

Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
1K
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
227
Здоровье

Офтальмолог оценила влияние коронавируса на зрение

Коронавирус способен поражать слизистую оболочку глаза и приводить в ряде случаев к появлению конъюнктивита, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
Rambler News Service 10:27
Происшествия

Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке

Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Экономика

Минфин РФ сообщил о начале выплат семьям с детьми с 1 июня

Выплаты семьям с детьми начнутся с 1 июня. Правительство РФ уже перечислило в Пенсионный фонд России 222 млрд рублей на эти цели.
Политика Сегодня 10:19
Общество

Нагрузка на петербургские больницы удвоилась после майских праздников

После майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных COVID-19, нагрузка на врачей колоссальна, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Интерфакс 12:24
Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
215
Общество

Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне

Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 11:52
2
Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
119
Экономика

На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными

Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.
Украина.ру вчера в 09:20
Армия и оружие

В НАТО отказались приостановить военные учения на время пандемии

Североатлантический альянс ответил отказом на предложение России приостановить на время пандемии коронавируса военные учения.
Новая газета 03:20
11
Общество

Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
350
Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
1,3K
Здоровье

Олег Костин: «Растет число заболевших ковидом в тяжелой форме»

С начала года в Саратовской области лечение от мышиной лихорадки получили около ста жителей.
Взгляд-инфо 12:36
Авто

Renault готовит преемника Lada Largus

Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses вчера в 08:23
42
Авто

В России подорожали автомобили с пробегом

Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня 10:04
4
Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
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