Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли в 9,6 раз. Как пишет РБК, это рекордный показатель за последние шесть лет.
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Российские банки ввезли рекордный за шесть лет объем долларов

Коммерсантъ00:55

Россияне переводят сбережения в наличную валюту

Эхо Москвы02:05

Объем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным

Газета.Ru02:05

Российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты

РИА Новости01:54

Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объём долларов

RT на русском02:29

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Lenta.ru00:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:45
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
317
Здоровье

В Японии заявили об опасности медицинских масок для маленьких детей

Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей об опасности ношения медицинских масок детьми младше двух лет.
Известия 01:44
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет.
Российская газета 02:02
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Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
8
Здоровье

В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом

В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
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Шоу-бизнес

Пригожин пообещал «старикашке» Шнурову «отдельный мужской разговор»

РИА Новости вчера в 18:39
4
Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
92
Фигурное катание

Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok

Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
Реальное время вчера в 06:11
4
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Известия 02:34
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
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Биатлон

Касперович раскрыл причины назначения в сборную Болгарии

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович подтвердил назначение на пост наставника сборной Болгарии, информирует «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 23 мая в 03:33
Экономика

Россияне с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу

Для пенсионеров предусмотрена аналогичная льгота, но при условии, если у них нет иного источника дохода, а размер пенсии не превышает двух МРОТ.
СургутИнтерНовости 00:21
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Происшествия

Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada

Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 24 мая в 05:37
335
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
77
Наука

В ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду

Ученые считают, что повышение уровня моря и глобальное потепление могут привести к тому, что в ближайшее время болота дельты Миссисипи уйдут под воду.
Goroday.ru вчера в 03:43
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
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Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S

NewInform вчера в 10:22
7
Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:26
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Энергетика

Brent подорожала до $36,23 за баррель

К 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (1,97%), до $36,23 за баррель.
Интерфакс 01:25
4
Здоровье

Власти Камчатки намерены продлить режим ограничений в регионе

Ранее введенные ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, необходимо продлить в Камчатском крае после 1 июня, заявил врио губернатора Владимир Солодов во вторник на совещании регионального штаба по коронавирусу.
Камчатское время 01:23
Общество

«Рот Фронт» подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашки»

Российская кондитерская фабрика "Рот Фронт" подала в суд на украинскую компанию Roshen из-за этикетки конфет.
РИА Новости 02:30
4
Общество

Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
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Игры

Определены самые популярные игровые консоли в мире: это не PS4 и Xbox

В первую очередь, аутсайдерами являются приставки Microsoft — они не попали даже в топ-5, а последняя модель Xbox One (2013 год) расположилась на пятнадцатой строчке рейтинга с менее чем пятьюдесятью миллионами проданных устройств.
Популярная механика вчера в 13:13
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold 2 может получить длинный дисплей-полосу

3DNews 02:16
Игры

«Ведьмак 3» повышенной чёткости – появился ролик новой версии мода The Witcher 3 HD Reworked Project

Энтузиаст Halk Hogan PL опубликовал ролик модификации The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru вчера в 03:49
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Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
3
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 10:37
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