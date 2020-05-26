Финансы

ИзвестияИзвестияРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли в 9,6 раз. Как пишет РБК, это рекордный показатель за последние шесть лет.
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Российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты

РИА Новости04:13

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Вести.Ru02:44

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:45

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Известия02:08

Российские банки ввезли рекордный за шесть лет объем долларов

Коммерсантъ00:55

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Lenta.ru00:00

Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объём долларов

RT на русском02:29
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,3K
Гаджеты

Xiaomi представил новый телевизор по цене бюджетного смартфона

ИА Красная Весна 24 мая в 02:32
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Происшествия

В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

В индийском штате Гуджарат родители по ошибке заживо похоронили новорожденного ребенка, передает издание The Indian Express.
Газета.Ru 01:17
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Происшествия

Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре

Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
453
Общество

В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом

Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Lenta.ru 02:34
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
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Общество

Прокуратура нашла нарушения у сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге

В ходе проверок на складе алкомаркетов «Красное & Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка короновируса, выявлены нарушения.
ИА Красная Весна 03:48
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Экономика

Познер считает, что Россия выходит из кризиса без предсказанных потерь

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что Россия выходит из кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, без предсказанных потерь.
ТАСС 04:00
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
21
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 24 мая в 15:47
1,9K
Общество

Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС

Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
1,7K
Игры

27 мая Naughty Dog покажет новый геймплей The Last of Us: Part 2

Чемпионат 04:10
3
Общество

В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число заболевших коронавирусом

За последние сутки в России обнаружено 8915 новых случаев Covid-2019, зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 12 331 человек.
Деловой квартал (Екатеринбург) 03:39
Политика

Китай осознал, что находится в состоянии «холодной войны» с США

Как сообщает ToDay News Ufa, из-за экономических мер, которые применяет США против компаний Китай, последний занимается стимулированием внутреннего рынка, применяя меры количественного смягчения.
ToDay News Ufa 03:19
1
Футбол

Торбинский рассказал, почему решил переехать в США

Vprognoze.ru 02:55
Происшествия

Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех

По данным пресс-службы управления СК РФ по Свердловской области, до трех человек возросло число погибших в результате штормового ветра в регионе, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 14:46
145
Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
РБК вчера в 15:37
11
Общество

Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM вчера в 13:08
218
Политика

США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.
Lenta.ru 03:56
Киберспорт

Valve представила боевой пропуск десятого The International по Dota 2

Valve объявила о начале продаж боевого пропуска десятого The International по Dota 2. Стоимость варьируется в зависимости от начального уровня: 755 рублей (1-й уровень), 2215 рублей (50-й уровень) и 3400 рублей (100-й уровень).
Игромания.ру 02:58
Здоровье

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия вчера в 12:44
92
Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
556
Гаджеты

Озвучены цены на новые модели iPhone 12

В сети озвучены цены на новые модели iPhone 12. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:58
89
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
217
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
93
Шоу-бизнес

Звезды заступились за мать-веганку из Кисловодска

КМВ Новости вчера в 12:02
1
Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Вечерняя Москва вчера в 04:40
22
Происшествия

Крупный пожар в Самарской области частично локализован

RT на русском 02:47
17
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