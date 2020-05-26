Финансы
Вести.RuРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда. Ввоз долларов вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, евро – в три раза согласно статистике Банка России.
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Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Газета.Ru вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о разводе с Джиганом
Несколько месяцев в соцсетях не утихает тема о разводе Джигана и Оксаны Самойловой. Ещё недавно у них появился четвертый ребенок.
Pravda.Ru 02:42
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Общество
В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Кино
Звезда «Сватов» Николай Добрынин снова пожаловался на роль Митяя
Николай Добрынин, соглашаясь на съемки в сериале «Сваты», даже предположить не мог, что на него свалится такая огромная популярность.
Вечерний курьер 05:33
Политика
Китай: США хотят начать «новую холодную войну»
Ван И подчеркнул, что китайской стороне стало известно, что некоторые политические силы в США толкают страны на грань новой холодной войны.
RuNews24.ru вчера в 01:17
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Здоровье
Хизри Абакаров поздравил Динару Мураддиновну с днём рождения
Мэр Дербента Хизри Абакаров горячо поздравил Динару Мураддиновну.
Лезги газет вчера в 14:01
Общество
Брянским водителям разрешили оформлять ОСАГО без техосмотра
Жители Брянской области, как и все россияне, у которых заканчивается срок действия полиса ОСАГО, смогут оформить новый документ без прохождения техосмотра.
Городской32 (Брянск) вчера в 08:48
Общество
В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом
Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Lenta.ru 02:34
Игры
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в Steam
REGNUM вчера в 23:38
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Общество
Где и как заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом.
СОВА 04:29
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
Общество
В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ
По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
Российская газета вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Дни24 вчера в 07:24
Здоровье
В Японии заявили об опасности медицинских масок для детей
Токио, 26 мая 2020, 06:45 — REGNUM Ношение медицинских масок может быть опасным для детей младше двух лет, сообщает Ассоциация педиатров Японии.
REGNUM вчера в 23:45
Общество
Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России
На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
Известия 04:48
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
Российская автомобильная компания «Группа ГАЗ» готовится к выпуску новой модели микроавтобуса «Газель» следующего поколения, сообщает информационное издание «Российская газета».
NewInform вчера в 12:11
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Экономика
В ЦБ России оценили результаты стресс-тестирования банковского сектора
Результаты стресс-тестирования российского банковского сектора на устойчивость к шокам на 1 апреля оказались «вполне удовлетворительными».
Известия 04:11
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК вчера в 01:01
Общество
Девочку, с рождения жившую в больнице, забрали в семью
Дождь вчера в 01:45
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06