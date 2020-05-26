Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро. Об этом свидетельствует статистика Банка России. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли почти в 9,6 раза.
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Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объём долларов

RT на русском02:29

Российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты

РИА Новости01:54

Объем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным

Газета.Ru02:05

Россияне переводят сбережения в наличную валюту

Эхо Москвы02:05

Российские банки ввезли рекордный за шесть лет объем долларов

Коммерсантъ00:55

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Lenta.ru00:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:45
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Происшествия

Следком Башкирии проверяет информацию о запертых в морге медиках

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двух медсестёр принудительно заперли в помещении морга после их контакта с заражённой коронавирусом пациенткой, а также лишили «президентских выплат».
UfaTime.ru 03:02
Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
3
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
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Экономика

Глава «Траста» заявил о готовности принять новые проблемные активы

Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» готов «принять в работу дополнительные активы», заявил в интервью РБК его предправления Александр Соколов.
РБК 03:00
Общество

Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
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Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 24 мая в 15:50
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Шоу-бизнес

Единственный сын Леонида Якубовича рассказал о разводе родителей

Bimru.ru 02:21
Общество

За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число человек

Московские врачи вылечили за сутки от COVID-19 рекордное количество человек - 8 033 пациента, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:05
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Футбол

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

Metaratings вчера в 12:06
1
Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество

Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
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Экономика

Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России

Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
14
Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Экономика

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
Главный региональный вчера в 04:10
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Здоровье

Перешагнули за 4 тысячи: в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 207 человек

Число заболевших в Свердловской области перевалило за четыре тысячи человек. За сутки диагноз подтвердили у 207 пациентов.
Екатеринбург Онлайн 02:59
Энергетика

Мировые цены на нефть показывают незначительный рост

Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
REGNUM вчера в 04:07
4
Общество

Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС

Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Экономика

ИП платит 1% взносов с дохода, превышающего 300 000. Не пора ли пересмотреть порог суммы?

Какой-то простодушный (по-другому, пардон, не скажешь) индивидуальный предприниматель обратился в финансовое ведомство с предложением повысить порог дохода, с которого ИП, кроме фиксированных взносов, уплачивает еще и взносы в ПФР в размере 1%, с 300 тыс. руб. до 1 млн. руб.
ИА Клерк.Ру 02:58
10
Футбол

Комличенко мог перейти в «Славию»

Форвард "Динамо" Николай Комличенко признался, что у него была возможность перейти из "Млады Болеслав" не в московскую команду, а в пражскую "Славию".
Sport.ru 02:59
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 24 мая в 07:01
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Здоровье

Урологию красноярской БСМП закрыли на карантин

ИА Запад24 02:30
Экономика

Россияне с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу

Для пенсионеров предусмотрена аналогичная льгота, но при условии, если у них нет иного источника дохода, а размер пенсии не превышает двух МРОТ.
СургутИнтерНовости 00:21
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
1,1K
Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
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Происшествия

В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне

Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
7
Шоу-бизнес

Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские звезды оказались в "бедственном положении", поскольку лишились возможности зарабатывать.
Газета.Ru вчера в 07:53
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