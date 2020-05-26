Финансы
АБНРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов
Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными. Рекордный за шесть лет ввоз наличной валюты в страну связан с пандемией коронавируса и обвалом финансовых рынков.
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Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе российскими банками рекордного объёма долларов
RT на русскомвчера в 08:14
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Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
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Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу
Тбилиси, 27 мая 2020, 12:23 — REGNUM Грузия не намерена возвращаться к участию в Договоре по открытому небу.
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В России за сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:36
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
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Пугачева поздравила Орбакайте с днем рождения старыми фотографиями
Дважды поздравила Алла Пугачева с днем рождения свою старшую дочь Кристину Орбакайте, которой в понедельник исполнилось 49 лет.
Московский Комсомолец 25 мая в 10:39
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Шоу-бизнес
У Овечкина родился второй ребенок
Спортсмен выложил фото со своей женой из палаты роддома.
Lenta.ru 04:23
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Хоккей
Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА
Телеканал 360° 02:53
Авто
Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти
Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 14:14
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Общество
Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр 25 мая в 09:52
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
РИА Новости 01:47
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 25 мая в 04:00
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
В России число больных коронавирусом сократилось почти на треть
За сутки зафиксирован 161 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 968 человек.
Четвертая Власть 03:52
Фигурное катание
Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
Реальное время 25 мая в 06:11
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Теперь супругам приходится работать в два раза больше, даже несмотря на то, что сейчас в стране введен карантин.
Вокруг ТВ 03:22
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Происшествия
В Сочи скончался пациент с коронавирусом
Сочи, Краснодарский край, 27 мая 2020, 11:26 — REGNUM 74-летний житель Сочи с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Краснодарском крае, сообщили 27 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:26
Баскетбол
Куфос покидает московский ЦСКА
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Куфос покинет ЦСКА в межсезонье, а в составе армейцев его заменит серб Никола Милутинов.
РИА Новости 03:22
Происшествия
В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности
О возбуждении уголовного дела о халатности региональное управление СК сообщило накануне, 26 мая.
РБК 04:03
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
У Ольги Бузовой в начале 2000-х годов с большой долей вероятности был роман с экс-депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 02:06