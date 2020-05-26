Финансы
РИА НовостиРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка. Так, долларов в страну ввезли 4,95 миллиарда — почти в десять раз больше, чем в феврале.
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Политика
Путин приказал провести Парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru 24 мая в 23:21
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Кино
Netflix выпустил тизер третьего сезона «Тьмы»
Popcornnews.ru 07:20
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Общество
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Прикованная к постели из-за инвалидности профессор РУДН, не выходившая из дома, но получившая штраф за нарушение самоизоляции, установила приложение "Социальный мониторинг" на телефон сына, а он покинул квартиру, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 07:35
Здоровье
Ещё 279 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
В Свердловской области ещё 279 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки.
Уральский меридиан вчера в 03:44
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Общество
Песков поблагодарил лечивших его медиков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у которого был ранее выявлен коронавирус, поблагодарил лечивших его врачей.
RT на русском 06:54
Происшествия
Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.
RT на русском 07:15
Происшествия
В Ленобласти совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 14:18 — REGNUM На границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области легкомоторный самолет с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку.
REGNUM 07:18
Происшествия
В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны
Напомним, 1 мая на территории входящего в Садовское поселение аула Бжедугхабль прошли похороны с участием около 500 человек, после чего произошла массовая вспышка коронавируса.
REGNUM 06:13
Экономика
В Кремле назвали сделку ОПЕК+ «безусловно успешной»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сделка ОПЕК+ является "безусловно успешной", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:46
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза вчера в 02:32
Здоровье
Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974
Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка.
Kursk.com 23 мая в 07:45
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Здоровье
В Благовещенске коронавирус выявили в трех больницах и детском саду
Случаи коронавируса зарегистрированы в трех больницах и детском саду Благовещенска, всего в Амурской области выявлен 401 случай COVD-19 (+16 случаев за сутки), сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости 04:16
Армия и оружие
Шойгу: коронавирус не повлиял на боеготовность ВС России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что пандемия коронавируса не сказалась на боеготовности российских Вооруженных сил, в том числе ядерной триады.
Газета.Ru 08:08
Политика
Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими
Глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что пока возможность электронного голосования по Конституции не рассматривается в регионах, кроме Москвы.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины на рыбалке
Двое мужчин, военнослужащие батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Сергея Кульчицкого, находились в беседке, где ужинали до начала стрельбы все приезжие и сам Захаренко.
Lenta.ru 07:53
Армия и оружие
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
В ЛНА прокомментировали информацию о собственном отступлении. Силы Халифы Хафтара отчитались о 13 сбитых турецких беспилотниках.
Piter.tv вчера в 05:36