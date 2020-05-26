Финансы
РИА НовостиРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка. Так, долларов в страну ввезли 4,95 миллиарда — почти в десять раз больше, чем в феврале.
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Пять причин, почему российские банки держат у себя миллиарды наличных долларов
Комсомольская правда11:05
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Общество
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом
В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Кино
Специалисты по визуальным эффектам сравнили «Защитников» с болливудским кино
Специалисты по визуальным эффектам оценили три картины: "Притяжение", "Защитники" и "Т-34".Как сообщает film.ru, создатели ролика похвалили "Т-34", но заметили, что весь фильм построен на одном повторяющемся эффекте, когда актёры замирают перед камерой, а оператор передвигается вокруг них.
ИА InterMedia 08:49
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:09
Политика
МИД ответил на претензии США по Договору по открытому небу
Американский Госдепартамент замалчивает проблемы с соблюдением Договора по открытому небу (ДОН) со стороны Соединенных Штатов.
Профиль 13:23
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen
Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera 10:25
Общество
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Серпуховичей предупредили о необходимости оформлять пропуска
В пропуске обязательно должен быть указан номер машины, штраф за его отсутствие - 5000 рублей (ч. 4. ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы).
Московский Комсомолец 04:38
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
Экономика
Глава «Траста» заявил о готовности принять новые проблемные активы
Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» готов «принять в работу дополнительные активы», заявил в интервью РБК его предправления Александр Соколов.
РБК 03:00
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Общество
Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября
Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Космос
Опровергнуто существование девятой планеты Солнечной системы
Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее.
Lenta.ru 09:38
Здоровье
Коронавирус выявили у 279 жителей Свердловской области
В Свердловской области коронавирус за сутки выявили у 279 жителей региона.
Екатеринбург в эфире вчера в 04:29
Общество
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции
Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 14:10
Энергетика
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ 13:30
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых.
Российская газета вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru вчера в 06:56