Финансы

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка. Так, долларов в страну ввезли 4,95 миллиарда — почти в десять раз больше, чем в феврале.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Пять причин, почему российские банки держат у себя миллиарды наличных долларов

Комсомольская правда11:05

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Lenta.ru00:00

Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе российскими банками рекордного объёма долларов

RT на русском08:14

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

РИА Новости04:13

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Известия02:08

Российские банки ввезли рекордный за шесть лет объем долларов

Коммерсантъ00:55

Банки ввезли в РФ рекордную сумму валюты. Биткоин тоже стал популярнее

РБК09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество

В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом

В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
189
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
309
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,4K
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
418
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
4,8K
Кино

Специалисты по визуальным эффектам сравнили «Защитников» с болливудским кино

Специалисты по визуальным эффектам оценили три картины: "Притяжение", "Защитники" и "Т-34".Как сообщает film.ru, создатели ролика похвалили "Т-34", но заметили, что весь фильм построен на одном повторяющемся эффекте, когда актёры замирают перед камерой, а оператор передвигается вокруг них.
ИА InterMedia 08:49
1
Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:09
438
Политика

МИД ответил на претензии США по Договору по открытому небу

Американский Госдепартамент замалчивает проблемы с соблюдением Договора по открытому небу (ДОН) со стороны Соединенных Штатов.
Профиль 13:23
1
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
738
Гаджеты

Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen

Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera 10:25
5
Общество

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
87
Общество

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
37
Общество

Серпуховичей предупредили о необходимости оформлять пропуска

В пропуске обязательно должен быть указан номер машины, штраф за его отсутствие - 5000 рублей (ч. 4. ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы).
Московский Комсомолец 04:38
109
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
377
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
1,9K
Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
469
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
4
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
1,3K
Экономика

Глава «Траста» заявил о готовности принять новые проблемные активы

Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» готов «принять в работу дополнительные активы», заявил в интервью РБК его предправления Александр Соколов.
РБК 03:00
Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
5
Общество

Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября

Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Космос

Опровергнуто существование девятой планеты Солнечной системы

Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее.
Lenta.ru 09:38
1
Здоровье

Коронавирус выявили у 279 жителей Свердловской области

В Свердловской области коронавирус за сутки выявили у 279 жителей региона.
Екатеринбург в эфире вчера в 04:29
453
Общество

Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции

Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 14:10
1,5K
Энергетика

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ 13:30
1
Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
2
Общество

Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых.
Российская газета вчера в 07:00
3K
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
48
Происшествия

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
204
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru вчера в 06:56
17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное