Финансы

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка. Так, долларов в страну ввезли 4,95 миллиарда — почти в десять раз больше, чем в феврале.
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Пять причин, почему российские банки держат у себя миллиарды наличных долларов

Комсомольская правда11:05

Банки ввезли в РФ рекордную сумму валюты. Биткоин тоже стал популярнее

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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

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Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе российскими банками рекордного объёма долларов

RT на русском08:14

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Lenta.ru00:00
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РИА Новости 24 мая в 20:04
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Происшествия

Суд продлил меру пресечения владельцу крымского парка львов «Тайган»

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве.
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«Бавария» обыграла в гостях «Боруссию» и оторвалась от нее в таблице

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На Балтийском заводе заложили новый атомный ледокол

На Балтийском заводе Северной столицы начали строить новый атомный ледокол «Якутия», четвертый по счёту из проекта 22220.
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Дзюба назвал позорищем ситуацию с уходом Семина из «Локомотива»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
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В РФ подорожали автомобили с пробегом

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Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
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Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

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Врач предрек негативные последствия жесткого карантина

Телеведущий и детский врач Евгений Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры.
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