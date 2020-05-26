Финансы
РИА НовостиРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка. Так, долларов в страну ввезли 4,95 миллиарда — почти в десять раз больше, чем в феврале.
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Пять причин, почему российские банки держат у себя миллиарды наличных долларов
Комсомольская правда11:05
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В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
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Врач-педиатр, руководитель пресс-службы ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Дарья Акоева заявила о том, что медицинские маски могут представлять опасность для детей.
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На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
РИА Новости вчера в 12:11
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В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня
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В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
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РИА Новости 24 мая в 20:04
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Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ 13:30
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Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Суд продлил меру пресечения владельцу крымского парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд продлил до 3 августа меру пресечения владельцу парка львов "Тайган" Олегу Зубкову.
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Общество
Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве.
Москва 24 14:26
Общество
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом
В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
Общество
В Германии хотят продлить меры по ограничению социальных контактов
Берлин, 26 мая 2020, 12:07 — REGNUM Правительство ФРГ рекомендует федеральным землям продлить действие мер по ограничению социальных контактов до 29 июня, передает Bild.
REGNUM 05:07
Общество
На Балтийском заводе заложили новый атомный ледокол
На Балтийском заводе Северной столицы начали строить новый атомный ледокол «Якутия», четвертый по счёту из проекта 22220.
Вечерний Санкт-Петербург 10:42
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Политика
Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам
Премьер Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина поучаствовать в онлайн-саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, который состоится 4 июня, сообщили в британском посольстве.
Взгляд.ру 09:03
Футбол
Дзюба назвал позорищем ситуацию с уходом Семина из «Локомотива»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Свободная Пресса 10:30
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Ученые рассказали о влиянии коронавируса на легкие
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В РФ подорожали автомобили с пробегом
Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
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Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:09
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Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
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Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Компактвэн Fiat 500L не получит преемника
В компании рассказали, что актуальное поколение будет последним и компактвэн не получит преемника в связи с выходом Fiat 500X.
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Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
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Здоровье
Врач предрек негативные последствия жесткого карантина
Телеведущий и детский врач Евгений Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры.
Lenta.ru вчера в 23:45