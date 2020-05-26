Финансы

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка. Так, долларов в страну ввезли 4,95 миллиарда — почти в десять раз больше, чем в феврале.
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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

РИА Новости04:13

Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объём долларов

RT на русском02:29

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:45

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Известия02:08

Российские банки ввезли рекордный за шесть лет объем долларов

Коммерсантъ00:55

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Lenta.ru00:00

Россияне забрали $5 млрд наличными из банков в марте

Газета.Ru03:14
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой установили черный памятник

Московский Комсомолец вчера в 08:49
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Политика

На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
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Происшествия

С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона

Коммерсантъ 06:31
46
Общество

В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ

По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
Российская газета вчера в 12:31
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Здоровье

В России выросла смертность трудоспособного населения

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
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Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
13
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
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Общество

26 мая коронавирус выявили еще у 105 жителей Тульской области

Сегодня, 26 мая, коронавирусная инфекция обнаружена еще у 105 жителей Тульской области.
Первый Тульский 03:48
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Армия и оружие

Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv вчера в 00:55
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
1K
Шоу-бизнес

У Константина и Софьи Эрнст родился третий ребенок

Напомним, что у Константина и Софьи подрастают две дочери — Эрика (4) и Кира (3). Также у Эрнста есть взрослая дочь Александра (26) от первой жены, театрального критика Анны Силюнас.
Lisa.ru 03:30
8
Общество

Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
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Авто

ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла

Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
Российская газета 01:30
2
Политика

В Кремле оценили эскалацию между США и Китаем

В сложившихся условиях эскалация конфликта США и Китая выглядит неприглядно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 06:45
Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
29
Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
22
Политика

В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны

В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Армия и оружие

С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты

В течение нескольких последних недель Израиль не может открыто наносить удары по иранским военно-транспортным самолётам, активно перебрасывающим на территорию Сирии некое вооружение.
Avia.pro вчера в 20:02
Общество

Математик указал на нелогичность статистики по коронавирусу в РФ

Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся новым коронавирусом в РФ за 25 дней четыре раза оканчивалась на «99».
Росбалт 05:30
1
Происшествия

В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах

В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров.
Российская газета 06:54
28
Путешествия

Названы условия допуска туристов на кубанские курорты

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
Здоровье

В Японии предупредили родителей об опасности масок для детей

Маска может вызвать осложнения, вплоть до асфиксии. Кроме того, маска вызывает перегрев и усиливает нагрузку на сердце малыша.
МедиаКорСеть 06:57
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Политика

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза вчера в 02:32
221
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
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Политика

В США считают, что Украина и Россия будут воевать из-за воды

URA.Ru вчера в 20:40
48
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
37
Общество

Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Гаджеты

Представлена беспроводная механическая клавиатура Logitech G915 TKL

3DNews 06:56
Здоровье

73 случая коронавируса выявлено в Оренбургской области за сутки

Общее количество выявленных на территории Оренбургской области с начала эпидемии случаев инфицирования составило 1855.
Газета Оренбуржье 06:26
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