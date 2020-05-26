Финансы
РИА НовостиРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка. Так, долларов в страну ввезли 4,95 миллиарда — почти в десять раз больше, чем в феврале.
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Политика
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
РИА Новости 13:35
Футбол
Джикия - о большой зарплате: почему я должен от нее отказываться?
Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о больших зарплатах в футбольном мире, передает Forbes.
Газета.Ru 14:05
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 15:58
Хоккей
Регулярный сезон НХЛ завершен досрочно
Регулярный чемпионат нынешнего сезона НХЛ завершен досрочно, плей-офф пройдет в формате из 24 команд, но при условии, что появится возможность возобновить матчи, заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн на канале НХЛ в YouTube.
РИА Новости 16:49
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Здоровье
Федеральный Минздрав направил своих экспертов в Забайкалье
В Забайкальский край направлена сводная группа специалистов федерального Минздрава. Она поможет местным медикам бороться с коронавирусом.
EastRussia 12:29
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам
Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
Известия 16:33
Здоровье
В Краснодарском крае выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
По данным на 25 мая, в Краснодарском крае выявили еще 90 зараженных коронавирусной инфекцией. Возраст заболевших - от 3 до 85 лет.
Ясно вчера в 03:38
Политика
Шойгу рассказал о выполнении оборонного заказа на фоне эпидемии
Москва, 26 мая 2020, 15:02 — REGNUM Работа по государственному оборонному заказу, несмотря на определённые опасения, идёт в нормальном режиме.
REGNUM 08:02
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Если сравнивать с мартовскими показателями, потребительские цены на бензин в РФ в среднем снизились на 0,2 процента, сообщает агентство ТАСС, сославшись на сведения от Росстата.
Ореанда-Новости 16:52
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Общество
К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей
Евгений Тишковец отметил, что до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за все дни с начала месяца.
Вести.Ru 13:56
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Футбол
Лукаку: «Альфонсо Дэвис невероятно быстрый»
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал игру форварда "Баварии" Альфонсо Дэвиса в матче 28-го тура Бундеслиги против "Боруссии" Дортмунд.
Soccer.ru 14:45
Общество
Попова рассказала, как долго продлится масочный режим в России
Как отметил глава региона, люди с большой вероятностью могут подхватить вирус в общественных местах, поэтому в режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, приморцам придётся жить ещё долго.
Восток-Медиа вчера в 11:14
Общество
Росавиация отметила готовность авиакомпаний к возобновлению перевозок
«Первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок», — говорится в сообщении Росавиации.
RT на русском 16:03
Экономика
Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев
Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Энергетика
«Газпром» и Грузия договорились о цене на газ
В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались.
Известия 14:07
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru 06:47
Общество
Росстат заявил о росте безработицы в апреле
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском 15:35
Армия и оружие
Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео
Piter.tv 01:38
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Наука
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Китайские ученые установили, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями.
РИА Новости 08:13
Армия и оружие
«Ясеням» и «Бореям» предрекли поражение от США у берегов России
Российские атомные подводные лодки проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» в гипотетическим конфликте с Соединенными Штатами могут не успеть покинуть свои прибрежные базы, будучи уничтоженными противолодочными силами противника, пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ru 17:15
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредила о новом пике коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru вчера в 14:36