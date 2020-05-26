Финансы
РИА НовостиРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка. Так, долларов в страну ввезли 4,95 миллиарда — почти в десять раз больше, чем в феврале.
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Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Общество
Первая волна ЕГЭ пройдет без школьников
Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм.
Педсовет вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Политика
Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины
Киев, 26 мая 2020, 16:04 — REGNUM Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, сообщила 26 мая пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
REGNUM 09:04
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Происшествия
В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны
Майкоп, 26 мая 2020, 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек.
REGNUM 06:13
Футбол
Иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию
Российская Премьер-Лига завершила первый этап подготовки к рестарту сезона-2019/2020 после того, как иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.
Чемпионат 08:34
Общество
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:02
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Политика
Порошенко прогулял допрос и отправился на свою выставку картин
Пятый президент Украины Петр Порошенко прогулял допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о контрабанде 43 полотен всемирно известных художников.
Lenta.ru 05:34
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Футбол
В «Милане» рассказали о травме Ибрагимовича
Bobsoccer 07:34
Общество
Минздрав назвал число умерших медиков с коронавирусом
С начала эпидемии в России умер 101 медик с коронавирусом.
Lenta.ru 08:49
Общество
Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Наука
Приматологи нашли у шимпанзе культурные различия в ловле термитов
Приматологи изучили, как шимпанзе ловят термитов, с точки зрения этнографии, сообщается в Nature Human Behaviour.
N+1 06:29
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Транспорт
27 мая в Москве изменится пропускная система
Пропуска можно оформить вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через смс на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 08:03
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19
Ученые доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Gazeta.SPb вчера в 09:07
Происшествия
Суд оставил историка Олега Соколова в СИЗО
Постановление Октябрьского районного суда оставлено без изменения, историк останется в СИЗО до 23 сентября.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:30
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых.
Российская газета вчера в 07:00
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Происшествия
Экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Москва, 26 мая 2020, 15:13 — REGNUM Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который отбывал наказание за государственную измену в одной из колоний в Мордовии, вышел на свободу.
REGNUM 08:13
Общество
Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился
Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53