Финансы
РИА НовостиРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка. Так, долларов в страну ввезли 4,95 миллиарда — почти в десять раз больше, чем в феврале.
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Политика
Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году
Москва, 26 мая 2020, 16:58 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с прежних 3,3% до 5%. Об этом говорится в опубликованном 26 мая пресс-релизе агентства.
REGNUM 09:58
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Музыка
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
Клип на песню «Uno» российской группы Little Big стал новым рекордсменом Евровидения по скорости увеличения просмотров на YouTube, сообщается на сайте конкурса.
Sibnet Новости 24 мая в 23:41
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Космос
Запуск Crew Dragon с астронавтами могут отложить из-за шторма
Долгожданный полет ракеты Falcon 9 компании SpaceX и капсулы Dragon с двумя астронавтами NASA, который должен состояться завтра, 27 мая, под большим вопросом.
Ридус 03:44
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 10:17
Гаджеты
Названа дата выхода Sony Xperia 1 II
Правда на это неделе появилась очередная порция информации, касающейся возможного выхода Sony Xperia 1 II на рынок США.
The GEEK 02:40
Здоровье
Федеральный Минздрав направил своих экспертов в Забайкалье
В Забайкальский край направлена сводная группа специалистов федерального Минздрава. Она поможет местным медикам бороться с коронавирусом.
EastRussia 12:29
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Армия и оружие
Американские военные попали в засаду террористов в Сирии
Дамаск, 27 мая 2020, 01:23 — REGNUM Патруль американских военнослужащих и курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает агентство SANA.
REGNUM 18:23
Общество
Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН 14:26
Космос
Virgin Orbit выронил запускаемую ракету
Компания Virgin Orbit заявила, что во время испытательного полета в воскресенье 24 мая 2020 года отделение ракеты от самолета произошло успешно, главный двигатель ракеты заработал в штатном режиме, после чего произошла какая-то техническая неисправность, не позволившая LauncherOne взлететь в космос.
Популярная механика 09:29
Культура
Иван Стебунов выиграл «Танцы со звёздами»
Победителем 11-го сезона по итогам общего голосования стала пара Иван Стебунов — Инна Свечникова.
Труд 16:42
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.
Ведомости 11:24
Происшествия
ЕСПЧ присудил €45 тыс. вдове застреленного полицейским жителя Казани
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил € 45 тыс. вдове Радика Рамазанова, погибшего от выстрела сотрудника МВД Татарстана.
РБК 14:54
Общество
Опрошенные россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей
В среднем по стране показатель составляет 350 тысяч рублей, в зависимости от города – от 240 до 580 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на итоги опроса компании «Сбербанк Управление Активами».
Давыдов.Индекс 07:08
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Политика
МИД России ждёт реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
В конце 2018 года в МИД России заявляли, что ждут от США и Грузии разъяснений относительно деятельности биологической лаборатории Лугара в Грузии.
RT на русском 15:49
Происшествия
В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка
В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS 24 мая в 10:00
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили во вторник, 26 мая, в оперштабе.
Известия 15:00
Политика
Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов
Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК 13:22
Футбол
Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском 12:49