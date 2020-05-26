По данным РБК, больше в страну ввозилось лишь в 2014 году. Помимо долларов было ввезено €1,1 млрд. Эта сумма почти в 3 раза больше февральского показателя, однако назвать ее рекордной нельзя, поскольку сопоставимые суммы поставлялись и в прошлом году.

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