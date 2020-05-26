Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

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В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро. Об этом свидетельствует статистика Банка России. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли почти в 9,6 раза.
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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Lenta.ru00:00

Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов

РБКвчера в 22:00
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