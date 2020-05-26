В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро. Об этом свидетельствует статистика Банка России. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли почти в 9,6 раза.

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